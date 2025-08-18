Укр
"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

Анна Ярославская
18 августа 2025, 07:24обновлено 18 августа, 08:16
Завтра состоится встреча президентов США и Украины.
Зеленский приехал в США

Главное:

  • Владимир Зеленский приехал в США
  • Состоится встреча двух президентов и разговор с лидерами Европы
  • Президент Украины рассказал о планах закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. На встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом он пообещал добиться длительного мира и заставить Россию остановить войну.

"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра будем говорить с европейскими лидерами", - написал Зеленский в своем Telegram-канале утром 18 августа.

Он подчеркнул, что "мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "безопасные гарантии" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас у ВСУ есть успехи в Донецкой и Сумской областях.

"Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями, принудит Россию к настоящему миру", - резюмировал президент.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп намекнул на то, каким будет ключевой вопрос на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятнее всего Трамп будет уговаривать Зеленского отказаться от украинских территорий, на которые претендует российский диктатор Владимир Путин.

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Москва заявила о готовности рассмотреть территориальные уступки в отношении пяти украинских регионов, в то же время Киев должен определить, какими именно территориями мог бы уступить. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Журналисты Reuters написали, что Путин "требует" от Украины полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей якобы в обмен на отвод оккупантов из других регионов и заморозку в Херсонской и Луганской областях.

Трамп поддержал "план Путина" в рамках их встречи на Аляске, написали журналисты близкого к Республиканской партии и окружению президента США телеканала Fox News. Также Трамп принял "предложение" Путина о подписании мирного договора вместо прекращения огня.

Зеленский отклонил "требование" Путина о выводе ВСУ из Донбасса, рассказали в Reuters. Это произошло после звонка Трампа Зеленскому и лидерам Европы по итогам встречи с главой Кремля на Аляске.

Провал Трампа на Аляске - комментарий эксперта

Российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов считает, что встреча Трампа и Путина на Аляске стала "довольно драматичным провалом шестимесячной американской инициативы по попытке добиться прекращения огня".

Он напомнил, что у Трампа еще в феврале была конкретная идея — прекращение огня без предварительных условий. Кремль эту инициативу непрерывно торпедировал, и позиция Путина была ясна. Большинство наблюдателей сходились во мнении, что для такой встречи президентов США и РФ нет содержания. Однако после визита спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа в Москву появились слухи, что он якобы привез какое-то предложение от Путина.

"Началась стремительная подготовка, занявшая всего неделю, и встреча все же состоялась. В результате то, что мы увидели, вызывает не просто разочарование, а своего рода шок. Потому что весь формат встречи на высшем уровне выглядел как слом традиций международных отношений и мировой дипломатии", - сказал Морозов в комментарии Главреду.

"Во-первых, Трамп принял Путина с невообразимыми почестями для такой ситуации. Во-вторых, встреча проходила не на территории третьей страны, а в США, причем на военной базе. В-третьих, многочисленные жесты Трампа показывали, что он крайне доволен этой встречей. Все это могло создать впечатление, что состоятся шестичасовые переговоры с конкретным результатом, который будет оглашен. Но ничего этого не произошло", - объяснил журналист.

Другие новости:

О персоне: Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

