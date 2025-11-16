Укр
Читать на украинском
Как согреть дом без техники и затрат: простой способ, позволяющий сохранять тепло

Дарья Пшеничник
16 ноября 2025, 21:25
24
Эксперты советуют воспользоваться "забытым" лайфхаком.

Тело шторы
Как дешево согреть дом / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Тяжелые шторы и уплотнители помогают удержать тепло
  • Они позволяют уменьшить теплопотери до 39% и повысить температуру на 1-2°C
  • Альтернативный простой способ - установить фольгу за батареей

С наступлением холодов украинцы все чаще задумываются над тем, как обогреть жилье без значительных затрат. Специалисты советуют обратить внимание на старый, но действенный способ, который не требует специальных инструментов или дорогих гаджетов.

Речь идет об использовании тяжелых штор и уплотнителей для дверей. Такой текстильный барьер помогает удержать тепло в помещениях, где жители проводят больше всего времени. Метод подходит даже для арендованных квартир, ведь устанавливается за несколько минут и не требует дополнительных затрат, пишет издание mirror.

Исследования показывают, что плотные шторы могут сократить потерю тепла через современные окна почти на треть, а в старых деревянных рамах - до 39%. Это позволяет повысить температуру в комнате на 1-2°C, что особенно ощутимо во время ночных морозов.

Если же повесить шторы нет возможности, эксперты советуют другой простой лайфхак - разместить за батареей фольгу. Она отражает тепло обратно в комнату, делая обогрев более эффективным.

Таким образом, даже без современных устройств можно сохранить комфорт в доме и существенно сэкономить на отоплении.

Интересное по теме:

Об источнике: The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление лайфхак
