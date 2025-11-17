Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

О чем идет речь в материале:
В холодный сезон украинцы все чаще сталкиваются с проблемой конденсата на окнах, но простой народный метод с миской соли оказался на удивление эффективным. Об этом говорится в материале издания Express.
Главред выяснил, как убрать конденсат зимой.
Почему возникает конденсат и чем он опасен
Конденсат - это результат встречи теплого влажного воздуха с холодной поверхностью стекла. Даже при наличии качественных окон это может привести к появлению грибка, влажных пятен и повреждению элементов интерьера.
Эксперт Express Софи Лоу признается, что сталкивалась с проблемой ежедневно.
"В помещениях с высокой влажностью, таких как кухни, ванные комнаты или спальни, конденсат скапливается чаще... Это происходило каждое утро на окнах моей спальни", - жалуется она.
Открывание окон помогало ненадолго, поэтому она решила протестировать старый способ - миску с поваренной солью на подоконнике.
Для чего ставить соль возле окна - какое лучшее средство от конденсата
Софи Лоу рассказывает, что выбрала обычную соль и оставила ее у окна на ночь.
"На следующее утро я была удивлена, увидев, что на окнах образовалось очень мало конденсата, а миска с солью была влажной на ощупь", - делится опытом Софи.
Соль поглотила лишнюю влагу - и капель на стекле стало значительно меньше. С тех пор эксперт использует этот метод ежедневно и заменяет соль раз в несколько дней.
"Соль естественным образом поглощает влагу из воздуха и действует как простой и недорогой осушитель", - советует она.
Эксперт советует брать именно поваренную соль с мелкими зернами - она работает лучше.
Что нужно сделать, чтобы окна не запотевали
Эксперты проекта "The Weather Network" в видео на YouTube также подтверждают эффективность этого способа.
"Люди нашли для соли совершенно новое применение, и сейчас модно класть ее на подоконники", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, что делать, чтобы стекла не запотевали:
Причина, как объясняют эксперты - физика образования конденсата.
"Когда на улице становится холоднее, воздух сталкивается с теплым воздухом, поступающим изнутри вашего дома... Это приводит к конденсации и даже может вызвать появление плесени".
И именно здесь помогает соль. По словам специалистов миска с солью естественным образом поглощает влагу из воздуха.
"Вполне вероятно, что миска, оставленная на подоконнике, поможет уменьшить конденсацию вокруг окон", - советуют они.
Как правильно использовать соль для уменьшения конденсата
- Насыпьте поваренную соль в небольшую миску.
- Поставьте ее на подоконник на ночь, особенно зимой.
- Если соль стала влажной или слиплась - замените ее.
- Для лучшего эффекта можно ставить несколько мисок в разных комнатах.
- Метод не устранит конденсат полностью, но значительно уменьшит его количество, защитив ваши окна от влаги и плесени.
