Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

В сезон холодов украинцам напоминают о простом, но действенном способе решить популярную проблему.

Для чего ставят соль возле окна - почему возникает конденсат / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В холодный сезон украинцы все чаще сталкиваются с проблемой конденсата на окнах, но простой народный метод с миской соли оказался на удивление эффективным. Об этом говорится в материале издания Express.

Главред выяснил, как убрать конденсат зимой.

Почему возникает конденсат и чем он опасен

Конденсат - это результат встречи теплого влажного воздуха с холодной поверхностью стекла. Даже при наличии качественных окон это может привести к появлению грибка, влажных пятен и повреждению элементов интерьера.

Эксперт Express Софи Лоу признается, что сталкивалась с проблемой ежедневно.

"В помещениях с высокой влажностью, таких как кухни, ванные комнаты или спальни, конденсат скапливается чаще... Это происходило каждое утро на окнах моей спальни", - жалуется она.

Открывание окон помогало ненадолго, поэтому она решила протестировать старый способ - миску с поваренной солью на подоконнике.

Для чего ставить соль возле окна - какое лучшее средство от конденсата

Софи Лоу рассказывает, что выбрала обычную соль и оставила ее у окна на ночь.

"На следующее утро я была удивлена, увидев, что на окнах образовалось очень мало конденсата, а миска с солью была влажной на ощупь", - делится опытом Софи.

Соль поглотила лишнюю влагу - и капель на стекле стало значительно меньше. С тех пор эксперт использует этот метод ежедневно и заменяет соль раз в несколько дней.

"Соль естественным образом поглощает влагу из воздуха и действует как простой и недорогой осушитель", - советует она.

Эксперт советует брать именно поваренную соль с мелкими зернами - она работает лучше.

Что нужно сделать, чтобы окна не запотевали

Эксперты проекта "The Weather Network" в видео на YouTube также подтверждают эффективность этого способа.

"Люди нашли для соли совершенно новое применение, и сейчас модно класть ее на подоконники", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы стекла не запотевали:

Причина, как объясняют эксперты - физика образования конденсата.

"Когда на улице становится холоднее, воздух сталкивается с теплым воздухом, поступающим изнутри вашего дома... Это приводит к конденсации и даже может вызвать появление плесени".

И именно здесь помогает соль. По словам специалистов миска с солью естественным образом поглощает влагу из воздуха.

"Вполне вероятно, что миска, оставленная на подоконнике, поможет уменьшить конденсацию вокруг окон", - советуют они.

Как правильно использовать соль для уменьшения конденсата

Насыпьте поваренную соль в небольшую миску.

Поставьте ее на подоконник на ночь, особенно зимой.

Если соль стала влажной или слиплась - замените ее.

Для лучшего эффекта можно ставить несколько мисок в разных комнатах.

Метод не устранит конденсат полностью, но значительно уменьшит его количество, защитив ваши окна от влаги и плесени.

