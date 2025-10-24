Неприятный запах исчезнет из холодильника за три часа: что нужно сделать

Вы узнаете:
- Как избавиться от неприятных ароматов, которые остались в холодильнике после мытья
- Что надо положить в холодильник от неприятного запаха
Неприятный запах в холодильнике - проблема, которая часто случается после хранения в нем блюд или продуктов с ярко выраженными ароматами. Но не всегда избавиться от них легко.
Главред узнал, что иногда даже после полноценного мытья холодильника едкие ароматы "живут" там дальше. Но на этот случай есть лайфхак, который точно спасет ситуацию.
Как приготовить средство против неприятного запаха в холодильнике
В TikTok украинский блогер Наталья Азарчик поделилась проверенным средством против неприятных запахов в холодильнике. По ее словам, чтобы от них избавиться, надо сделать раствор из двух ингредиентов в пропорции 1 к 1 - уксуса и воды.
"Все это соединяете, отправляете в холодильник и через три часа от запаха не будет даже следа", - утверждает Наталья.
Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из холодильника:
@azarchiknata1020 Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике ? #запахвхолодильнике#неприятныйзапахвхолодильнике#избавляемсянеприятногозапахавхолодильнике♬ оригинальный звук - Наталья Азарчик
О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
