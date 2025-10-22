Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

Обычная картошка поможет осветить комнату в течение нескольких часов.

https://glavred.info/lifehack/svecha-budet-goret-dolgo-tryuk-s-kartoshkoy-kotoryy-spaset-vo-vremya-otklyucheniy-sveta-10708403.html Ссылка скопирована

Гениальная идея изготовления свечи из картофеля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что можно сделать из картофеля для освещения дома

Как сделать фитиль для свечи из картофеля

В последнее время все чаще по всей Украине выключают свет на несколько часов. В некоторых регионах отключения после атак затягиваются на долго и в таких случаях у многих даже мощные лампы со временем разряжаются.

Поэтому Главред узнал лайфхак, который поможет осветить дом в течение долгого времени. Для этого нужен обычный картофель, рассказала в TikTok украинский блогер София Сизова.

видео дня

Как сделать из картофеля свечу

Чтобы сделать свечу, которая будет долго гореть, надо взять картофелину, обрезать одну ее сторону, а с другой - сделать небольшое круглое отверстие. Далее ватный диск скручиваем в трубочку и вставляем его в картофелину в качестве фитиля.

Последним шагом надо залить в отверстие в картофелине масло, после чего самодельную свечу можно поджигать и использовать во время отключений света.

Смотрите видео, как сделать свечу из картофеля:

Другие новости:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред