Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

В последнее время все чаще по всей Украине выключают свет на несколько часов. В некоторых регионах отключения после атак затягиваются на долго и в таких случаях у многих даже мощные лампы со временем разряжаются.
Поэтому Главред узнал лайфхак, который поможет осветить дом в течение долгого времени. Для этого нужен обычный картофель, рассказала в TikTok украинский блогер София Сизова.
Как сделать из картофеля свечу
Чтобы сделать свечу, которая будет долго гореть, надо взять картофелину, обрезать одну ее сторону, а с другой - сделать небольшое круглое отверстие. Далее ватный диск скручиваем в трубочку и вставляем его в картофелину в качестве фитиля.
Последним шагом надо залить в отверстие в картофелине масло, после чего самодельную свечу можно поджигать и использовать во время отключений света.
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
