Ошибаются почти все: где хранить овощи, чтобы они оставались свежими дольше

Анна Косик
21 октября 2025, 20:28
Простой лайфхак спасет бюджет от лишних трат.
Картофель
Блогерша назвала лучший вариант хранения овощей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему не стоит хранить картофель в полиэтиленовых пакетах
  • Из чего можно сделать правильный ящик для овощей

Многие после похода в супермаркет или на рынок не только приносят домой овощи в полиэтиленовых пакетах, но и хранят их в них в дальнейшем. Это, как выяснилось, большая ошибка.

Главред узнал, что в таких пакетах овощи часто быстро портятся. Но блогер Оля в своем TikTok fedorenko_channel рассказала, как хранить овощи долго и что для этого надо сделать.

Как сделать корзины для хранения овощей

Чтобы овощи оставались свежими дольше, надо сделать для них специальные корзины. Что важно, их изготовление не требует никаких затрат, или много усилий.

Достаточно найти дома бумажные пакеты из магазинов одежды или супермаркетов. Их надо завернуть внутрь примерно до середины вместе с ручками. Далее туда можно выкладывать овощи.

Смотрите видео, как сделать из пакетов ящики для хранения картофеля:

Об источнике: fedorenko_channel

fedorenko_channel - страница в TikTok украинского блогера Оли, которая рассказывает в соцсетях о жизни на Кипре, путешествиях, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. На страницу подписаны более 19 тысяч пользователей.

