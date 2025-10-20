Укр
Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места

Марина Фурман
20 октября 2025, 19:35
Чаще всего пожары возникают из-за неправильной эксплуатации обогревателей.
Где нельзя ставить обогреватель в квартире / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где нельзя включать обогреватель
  • Какие места для обогревателей опасны

Когда наступают холода многие украинские семьи начинают думать о том, чтобы достать обогреватель и решают, куда его поставить. И здесь важно быть осторожным, ведь несмотря на всю их пользу, из-за обогревателей может возникнуть пожар. Главред выяснил, в каких местах не стоит оставлять обогреватели.

На ковре

Обогреватели нельзя ставить на любую поверхность, которая может легко воспламениться. Таким образом никогда не ставьте обогреватель на ковер. Также следует избегать использования обогревателей на более деликатных твердых породах древесины или плавящемся виниле.

А что делать, если в комнате повсюду ковер? Вы можете подобрать керамическую или другую термостойкую подставку, которую можно разместить под обогревателем. При этом она должна быть больше самого обогревателя, рекомендуют на портале CNET.

Возле стен и мебели

Обогревателю нужно пространство для безопасности. Лучше держать его не ближе чем за 1 метр от любых стен или мебели. Многие люди любят ставить обогреватели под рабочий или обеденный столы, однако этого категорически нельзя делать. Попробуйте, наоборот, направлять обогреватели в сторону этих зон, а не ставить их непосредственно под ними.

Рядом с одеялами, подушками или шторами

Если одеяло или подушка случайно окажутся на обогревателе, риск возгорания резко возрастает - а зимой это может легко произойти. То же самое касается штор. Все подобные предметы нужно держать не ближе 1 метра от обогревателя.

В местах, где бывают дети или домашние животные

Обогреватели могут легко обжечь детей или животных. Хотя многие новые модели имеют автоматическое отключение в случае опрокидывания, но опрокинутый обогреватель все равно может представлять серьезную опасность.

Кроме того, домашние животные и дети могут не обращать внимания на то, где они кладут игрушки или одеяла, что может создать дополнительные риски.

Ванные комнаты

В ванных комнатах часто бывает холодно, особенно если нет отопления, поэтому многие люди устанавливают там обогреватели. Однако такие приборы плохо работают вблизи воды, что может не только повлиять на их исправность, но и значительно повысить риск поражения электрическим током.

Подключение вместе со многими другими приборами

Подключение обогревателя вместе с другими приборами (кухонными приборами, большими развлекательными системами и т.д.) может перегрузить систему. В лучшем случае автоматический выключатель сработает и отключит электроэнергию. В худшем случае это приведет к перегреву проводки и возникновению пожара.

Кроме того, не следует подключать обогреватель к удлинителю и стоит избегать неисправных или старых розеток.

О ресурсе: CNET

CNET - это популярный американский онлайн-ресурс, который специализируется на технологиях, новостях, обзорах продуктов, статьях, блогах, подкастах и видео. Он был основан в 1994 году Хелси Майнором (Halsey Minor) и Шелби Бонни (Shelby Bonnie) и является одним из ведущих источников информации о технологиях и бытовой электронике, пишет Википедия.

