Дома будет тепло и комфортно: какой тип обогревателя не высушивает воздух

С наступлением холодов найти обогреватель, который не сушит воздух в доме непросто, но возможно.

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Какой обогреватель не сжигает кислород / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Какой обогреватель лучше подобрать в холодное время

Преимущества инфракрасных, масляных и керамических обогревателей

Какие обогреватели уменьшают уровень влаги в комнате

Комфортный и здоровый обогрев помещений в холодное время, когда еще не включили централизованное отопление - задача со звездочкой для многих, ведь трудно определить, какой обогреватель не вызывает сухости в помещение.

На Quora пользователи поделились советами о том, как обогреть помещение, не пересушив его и какой обогреватель для этого лучше выбрать.

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Если вы задумываетесь, какой обогреватель не сжигает кислород и не вызывает сухости, то среди лучших вариантов инфракрасные обогреватели. Эти устройства работают по принципу естественного солнечного излучения, обогревая не воздух, а предметы вокруг.

Инфракрасные лучи нагревают мебель, стены и пол, от которых тепло равномерно распределяется по помещению. Благодаря этому воздух не пересушивается, и влажность в помещении сохраняется на оптимальном уровне.

Масляные обогреватели также не сушат воздух, поскольку нагретое масло внутри устройства постепенно отдает тепло окружающей среде, не выделяя огня и не нуждаясь в кислороде для работы. Масляные обогреватели являются отличным выбором для тех, кто хочет сохранить комфортную влажность в помещении.

Керамические обогреватели, оснащенные керамическими нагревательными элементами не только не сжигают кислород, но и хорошо поддерживают влажность воздуха. Керамические элементы нагреваются быстро и долго сохраняют тепло, создавая приятный микроклимат в помещении без ощущения сухости.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Если вы в поисках, какой обогреватель убирает влажность, то лучшими вариантами будут тепловентиляторы и конвекционные обогреватели. Их принцип работы предусматривает обдув горячим воздухом, который со временем может уменьшить уровень влаги в комнате.

Что такое Quora? Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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