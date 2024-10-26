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Не хуже электрического: как сделать самодельный обогреватель из свечей - инструкция

Юрий Берендий
26 октября 2024, 04:05
216
Создать самодельный обогреватель в домашних условиях из подручных материалов достаточно легко, однако нужно учитывать правила противопожарной безопасности.
Не хуже электрического: как сделать самодельный обогреватель из свечей - инструкция
Можно ли обогреть комнату свечой - как сделать самодельный обогреватель / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

С наступлением холодов каждый ищет эффективные способы обогрева жилища, особенно если в доме нет возможности подключить электрические обогреватели или централизованное отопление. Один из вариантов - самодельный обогреватель на свечах. О том, как сделать самодельный обогреватель на свечах рассказали в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Можно ли обогреть комнату свечой - сколько чайных свечей нужно, чтобы обогреть комнату

Необходимые материалы

Для изготовления обогревателя понадобятся:

  • две металлические миски разного размера;
  • свечи (чем больше, тем быстрее нагреется конструкция);
  • несколько кирпичей для стабильности конструкции; камни.

Пошаговая инструкция

  • Подготовка основы: переверните кирпич и установите на него меньшую миску вверх дном.
  • Создание "пирамиды" обогревателя: на первую миску положите вторую миску с камнями.
  • Добавление подставки под свечи: под первую миску стоит поставить баночку, которая будет выполнять роль подставки под свечи.

"Свечи будут выполнять роль нагревательного элемента, соответственно чем их больше, тем быстрее нагреется вся конструкция", - говорится в видео.

  • Зажигание: зажгите 3 или более свечи под миской и зафиксируйте начальную температуру.

По словам эксперта, первые результаты нагрева можно почувствовать через 10 минут: нижняя часть обогревателя становится достаточно горячей, а верхняя - теплой.

"Эта самодельная пирамида нагревается постепенно. Через 30 минут мы уже зафиксировали температуру более 32 градусов, чего вполне достаточно для локального обогрева. Однако, не следует ожидать, что он согреет всю комнату или квартиру", - рассказывает эксперт.

Смотрите видео о том, как сделать самодельный обогреватель из свечей:

Преимущества и недостатки самодельного обогревателя на свечах

  • Экономичность. Практически все материалы можно найти дома или использовать вторично, расходы - только на свечи.
  • Простота изготовления. Процесс не требует особых навыков или инструментов.
  • Эффективность. По словам эксперта, такой обогреватель - отличный вариант для дополнительного локального обогрева. Однако его эффективность в масштабах помещения минимальна, и температура быстро снизится после того, как свечи догорят.

Как сделать обогреватель из глиняного горшка и картофеля - как сделать свечу для обогрева

Материалы для самодельного обогревателя

Для изготовления обогревателя на свечах понадобятся:

  • Картофелина среднего размера
  • Небольшое количество подсолнечного масла
  • Спички и фитиль от свечи
  • Глиняный горшок с отверстием посередине для циркуляции воздуха
  • Кирпич или камень для стабильности (опционально)

Пошаговая инструкция

  1. Подготовка картофелины. Возьмите картофелину, обрежьте ее с обоих концов, после чего сделайте углубление в середине для фитиля. Сюда залейте немного подсолнечного масла, которое обеспечит длительное горение.
  2. Установка фитиля. Проложите фитиль внутри выреза картофеля, при необходимости закрепив его спичкой для стабильности. Фитиль должен быть погружен в масло, чтобы поддерживать стабильное пламя.
  3. Конструкция обогревателя. Накройте картофелину глиняным горшком с отверстием - это позволит воздуху поступать к пламени, поддерживая горение.

"Через короткое время конструкция начнет излучать локальное тепло, достаточное для обогрева рук", - указывает в видео на YouTube журналист Александр Саюн.

Смотрите видео о том, как сделать обогреватель из глиняного горшка:

В общем, такого нагревателя, по словам эксперта, хватит на 2-3 часа при условии регулярного пополнения масла.

"Я решил провести эксперимент: оставил обогреватель на 10 минут, и уже почувствовал тепло. Он действительно эффективен для локального использования - можно греть руки или создать небольшую зону тепла. Однако, как и все самодельные устройства, обогреватель требует соблюдения правил безопасности", - говорится в видео.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Можно ли обогреть комнату свечой - обогреватель из 3 глиняных горшков.

Еще одним вариантом обогрева помещения является самодельный обогреватель из глиняных горшков и свечи. Как отметили в Благотворительном фонде "Спадок", сделать его достаточно просто:

  1. Возьмите 3 глиняных горшка разного размера. Вставьте их друг в друга;
  2. Соедините горшки винтами между которыми расположите гайки;
  3. Снизу расположите любую подставку под свечу (кирпич тоже подойдет);
  4. Оставьте пространство между горшком и свечой чтобы был доступ к воздуху;
  5. Ваш обогреватель готов.

Следующий вариант, похожий на предыдущий, но несколько проще.

"Берем ведро в котором предварительно сверху по бокам делаем дырки. Далее в жестяную банку наливаем подсолнечное масло и хорошо закрепляя ставим в нее свечу, можно даже посадить ее на саморез. Далее жестянку со свечой ставим в ведро и накрываем крышкой. Обогреватель готов", - говорится в сообщении фонда в Facebook.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

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