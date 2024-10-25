Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожая

Юрий Берендий
25 октября 2024, 19:46обновлено 25 октября, 20:44
213
Посадка озимого чеснока осенью - важный этап для получения здорового и обильного урожая. Главред выяснил, как сажать чеснок на зиму.
Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожая
Лучший сорт чеснока на зиму - что сыпать под чеснок для щедрого урожая / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Какой сорт чеснока самый лучший для посадки на зиму
  • Что сыпать под чеснок на зиму
  • Нужно ли укрывать чеснок на зиму

Озимый чеснок - замечательная культура, которую стоит высаживать осенью, чтобы собрать богатый урожай весной. Профессиональная садовод и автор канала "Дом и приусадебный участок" по имени Надежда поделилась своими проверенными методами, как обеспечить здоровый рост чеснока на зиму.

Когда надо сажать чеснок на зиму в 2024 году

Надежда советует начать посадку озимого чеснока за 3-4 недели до первых морозов, чтобы дать растению время укорениться.

"Нам нужно время, чтобы озимый чеснок укоренился не менее 3-4 недель до наступления холода... Поэтому мы сегодня, 23 октября, планируем высаживать озимый чеснок. Мы ожидаем морозы в середине ноября, поэтому сейчас идеальное время для посадки", - указывает она

Какие удобрения внести перед посадкой зимнего чеснока - что положить в почву при посадке озимого чеснока

Хороший урожай чеснока начинается с правильно подготовленной почвы. Как советует Надежда, участок для чеснока лучше засеять сидератами, такими как белая горчица, которые помогут структурировать землю.

"Мы вырастили горчицу до высоты 20 см, перекопали ее, добавили компоста (5-6 кг на квадратный метр) и суперфосфата (30-50 г на квадратный метр)", - объясняет она.

Чтобы предотвратить задержку влаги в почве, особенно на тяжелой земле, Надежда советует добавить песок и золу в рядки, где будет садиться чеснок. Песок служит дренажем, а зола добавляет микроэлементы, особенно калий и фосфор, способствующие развитию корневой системы.

Какой сорт озимого чеснока самый лучший - какой сорт чеснока лучше сажать на зиму

Для посадки на зиму Надежда рекомендует средние зубцы чеснока с головок сорта "Любаша", ведь такие зубцы способствуют выращиванию больших и здоровых головок.

"Мы выбрали сорт 'Любаша', который славится большими головками. Это лучший посадочный материал, который гарантирует высокий урожай", - говорит она.

Маленькие зубчики не стоит высаживать, поскольку они дадут слабые растения.

Чем лучше обработать чеснок перед посадкой на зиму

Надежда отмечает важность дезинфекции посадочного материала для защиты от грибковых заболеваний.

"Мы выбрали фунгицид "Максим", который прекрасно подходит для обработки чеснока осенью. Согласно инструкции, 3 мл на литр воды хватит, чтобы уничтожить споры грибков", - рассказывает эксперт.

Зубчики нужно погрузить в раствор на несколько минут, а затем хорошо просушить перед посадкой.

Можно ли сыпать золу при посадке чеснока - что сыпать под чеснок на зиму

Посадка озимого чеснока имеет свои особенности, в зависимости от типа почвы. Для лучшего развития чеснока на тяжелой почве следует использовать песок и древесную золу. Надежда объясняет:

"Песок будет идти как проводник для зубчиков, чтобы из-за тяжелой земли, влага в ней не застаивалась влага", - добавляет она.

Однако, садовница предостерегает, что древесную золу нельзя применять на всех типах почв.

"Прежде всего у кого кислая и слабокислая почва - нужно использовать или доломитовую муку, или древесную золу. Если у вас нейтральная почва или щелочная почва - ни в коем случае золу не используйте", - советует Надежда.

Смотрите видео о том, как правильно сажать чеснок на зиму:

Кроме того, она отмечает, что не стоит смешивать суперфосфат и золу одновременно, ведь такая смесь блокирует фосфор для растений.

Как глубоко нужно сажать чеснок под зиму - на каком расстоянии нужно сажать чеснок на зиму

Ширина между зубчиками должна быть не менее 10 см, чтобы головки могли развиваться без помех.

"Мы сажаем чеснок в рядочках с расстоянием 25 см между ними и ориентируем зубчики север-юг для лучшего развития", - рассказывает Надежда.

Чем лучше укрыть чеснок на зиму - мульчирование чеснока

"Если прогнозируют морозы без снега, грядки лучше замульчировать", - советует Надежда.

Снег также защищает посевы от холодов, но если зима малоснежная, мульча поможет сохранить тепло.

Что известно о YouTube канале "Дом и приусадебный участок"?

YouTube канал "Дом и приусадебный участок" - это канал хозяйки, которая делится собственными советами по уходу за различными растениями на огороде и в саду. На этот канал уже подписались более 169 тысяч пользователей.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород чеснок
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление на Днепр: готовиться к обороне нужно уже сейчас - Жорин

Наступление на Днепр: готовиться к обороне нужно уже сейчас - Жорин

21:13Украина
"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

20:53Украина
Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

20:44Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

Последние новости

21:25

В Киеве прогремели взрывы: россияне ударили БпЛА по жилому дому

21:13

Наступление на Днепр: готовиться к обороне нужно уже сейчас - Жорин

20:53

"Обратили внимание на слухи": в КНДР сделали циничное заявление о войсках в РФ

20:51

Актриса Саливанчук показала себя с разбитым носом в крови

20:44

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
20:22

"Середнячковый": у предательницы Таисии Повалий начались проблемы с деньгами

20:18

Существует тайная кнопка: мужчина показал как выключить "звук микроволновки"Видео

20:00

Паника в РФ: Урал, Сибирь и Дальний Восток готовят к атакам украинских дронов - СМИ

19:46

"Это вранье": что сейчас происходит с Аллой Пугачевой - детали

Реклама
19:46

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожаяВидео

19:43

Десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ: подробности операции на Курщине

19:28

Украину атакуют дожди и морозы: в каких областях ждать непогоду

19:12

В Украине ВПЛ будут получать субсидию на аренду жилья: кто может оформить помощь

19:00

Make Russia small again: почему россиян порвало от футболки Зеленскогомнение

18:57

Враг менее чем в 30 км от Днепропетровской области, ситуация критическая - военные

18:56

Удивительно, но гениально: для чего опытные хозяйки втирают орехи в полВидео

18:33

Картофель по 50 гривен: в Минагрополитики объяснили, что будет с ценами

18:17

Сокрушительный удар ВСУ: оккупанты, похоже, понесли рекордные потери - разведка Эстонии

17:49

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методыВидео

17:27

Оружие Польша не отдаст: Дуда ответил на запрос Украины о помощи

Реклама
17:23

КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

16:53

Начнутся сложные жизненные испытания: что нельзя делать 26 октября - приметы

16:48

Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

16:25

Россияне продвинулись к центру важного города в Донецкой области - разведка Британии

16:20

Тактика "тысячи порезов": Снегирев рассказал об угрожающей ситуации на фронте

15:48

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:48

Как пересчитать свежие дрожжи на сухие: очень простой, но эффективный способВидео

15:17

Кличко: С начала года Киев направил на помощь армии больше, чем за весь прошлый год, – 8,6 млрд грн

15:00

Имеет ли Россия потенциал для продвижения на фронте: названы 5 главных факторов

14:54

Атомный блок отключился на четыре часа: на АЭС произошел опасный инцидент - МАГАТЭ

14:50

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:41

Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

14:41

Тимур Мирошниченко рассказал про сумасшедшие вечеринки у ЯнуковичаВидео

14:21

"Украинская команда" открывает большой сбор "Тепло на фронт: "Включи отопление защитникам!"

14:14

Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить

14:05

На пути к цели не сдадутся: ТОП-5 самых настойчивых знаков зодиака

14:02

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Тиграм - оскорбления, Обезьянам - разрыв

14:02

После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

13:57

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

13:25

Путин "стремится к постоянному прекращению огня": Эрдоган выступил со странным заявлением

Реклама
13:04

РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский

13:02

ВСУ имеют успехи в двух ключевых пунктах на Донбассе: где восстановили позиции - ISW

13:02

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

12:53

Гороскоп на завтра 26 октября: Близнецам - сюрпризы, Весам - впечатляющая возможность

12:46

Потери один к одному: ВСУ придется оставить Селидово — Згурец

12:25

Лукашенко пригрозил России войной: в чем причина

12:02

Оживление на Кинбурнской косе: Снегирев объяснил активизацию РФ на Юге

11:50

Что делать, если отопление дали, а батареи холодные: специалисты дали важный совет

11:49

В Украине потеплеет до +19, но синоптик предупредил об опасности

11:37

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшемуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять