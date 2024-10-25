Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожая

Посадка озимого чеснока осенью - важный этап для получения здорового и обильного урожая. Главред выяснил, как сажать чеснок на зиму.

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Лучший сорт чеснока на зиму - что сыпать под чеснок для щедрого урожая / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Какой сорт чеснока самый лучший для посадки на зиму

Что сыпать под чеснок на зиму

Нужно ли укрывать чеснок на зиму

Озимый чеснок - замечательная культура, которую стоит высаживать осенью, чтобы собрать богатый урожай весной. Профессиональная садовод и автор канала "Дом и приусадебный участок" по имени Надежда поделилась своими проверенными методами, как обеспечить здоровый рост чеснока на зиму.

Когда надо сажать чеснок на зиму в 2024 году

Надежда советует начать посадку озимого чеснока за 3-4 недели до первых морозов, чтобы дать растению время укорениться.

"Нам нужно время, чтобы озимый чеснок укоренился не менее 3-4 недель до наступления холода... Поэтому мы сегодня, 23 октября, планируем высаживать озимый чеснок. Мы ожидаем морозы в середине ноября, поэтому сейчас идеальное время для посадки", - указывает она

Какие удобрения внести перед посадкой зимнего чеснока - что положить в почву при посадке озимого чеснока

Хороший урожай чеснока начинается с правильно подготовленной почвы. Как советует Надежда, участок для чеснока лучше засеять сидератами, такими как белая горчица, которые помогут структурировать землю.

"Мы вырастили горчицу до высоты 20 см, перекопали ее, добавили компоста (5-6 кг на квадратный метр) и суперфосфата (30-50 г на квадратный метр)", - объясняет она.

Чтобы предотвратить задержку влаги в почве, особенно на тяжелой земле, Надежда советует добавить песок и золу в рядки, где будет садиться чеснок. Песок служит дренажем, а зола добавляет микроэлементы, особенно калий и фосфор, способствующие развитию корневой системы.

Какой сорт озимого чеснока самый лучший - какой сорт чеснока лучше сажать на зиму

Для посадки на зиму Надежда рекомендует средние зубцы чеснока с головок сорта "Любаша", ведь такие зубцы способствуют выращиванию больших и здоровых головок.

"Мы выбрали сорт 'Любаша', который славится большими головками. Это лучший посадочный материал, который гарантирует высокий урожай", - говорит она.

Маленькие зубчики не стоит высаживать, поскольку они дадут слабые растения.

Чем лучше обработать чеснок перед посадкой на зиму

Надежда отмечает важность дезинфекции посадочного материала для защиты от грибковых заболеваний.

"Мы выбрали фунгицид "Максим", который прекрасно подходит для обработки чеснока осенью. Согласно инструкции, 3 мл на литр воды хватит, чтобы уничтожить споры грибков", - рассказывает эксперт.

Зубчики нужно погрузить в раствор на несколько минут, а затем хорошо просушить перед посадкой.

Можно ли сыпать золу при посадке чеснока - что сыпать под чеснок на зиму

Посадка озимого чеснока имеет свои особенности, в зависимости от типа почвы. Для лучшего развития чеснока на тяжелой почве следует использовать песок и древесную золу. Надежда объясняет:

"Песок будет идти как проводник для зубчиков, чтобы из-за тяжелой земли, влага в ней не застаивалась влага", - добавляет она.

Однако, садовница предостерегает, что древесную золу нельзя применять на всех типах почв.

"Прежде всего у кого кислая и слабокислая почва - нужно использовать или доломитовую муку, или древесную золу. Если у вас нейтральная почва или щелочная почва - ни в коем случае золу не используйте", - советует Надежда.

Смотрите видео о том, как правильно сажать чеснок на зиму:

Кроме того, она отмечает, что не стоит смешивать суперфосфат и золу одновременно, ведь такая смесь блокирует фосфор для растений.

Как глубоко нужно сажать чеснок под зиму - на каком расстоянии нужно сажать чеснок на зиму

Ширина между зубчиками должна быть не менее 10 см, чтобы головки могли развиваться без помех.

"Мы сажаем чеснок в рядочках с расстоянием 25 см между ними и ориентируем зубчики север-юг для лучшего развития", - рассказывает Надежда.

Чем лучше укрыть чеснок на зиму - мульчирование чеснока

"Если прогнозируют морозы без снега, грядки лучше замульчировать", - советует Надежда.

Снег также защищает посевы от холодов, но если зима малоснежная, мульча поможет сохранить тепло.

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