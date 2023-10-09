Результат просто невероятен: как сажать озимый чеснок для огромного урожая

Главред расскажет, как правильно и когда нужно сажать озимый чеснок и, что нужно положить в лунку. Результат получится впечатляющий. Сохраняйте правила.

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Как и когда сажать озимый чеснок для наибольшего урожая / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Озимый чеснок - это вид чеснока, который сажают и выращивают для получения урожая осенью следующего года. Озимый чеснок отличается от весеннего чеснока тем, что его посадка производится осенью, обычно в сентябре или октябре, а не весной.

Как вырастить большой урожай озимого чеснока и что положить в лунку:

Озимый чеснок сажают в сентябре-октябре перед наступлением зимы. Это дает растениям возможность укорениться и подготовиться к зиме, а весной они возобновляют активный рост.

Сажайте зубчики на глубину примерно 5-7 см, размещая их на расстоянии примерно 10-15 см друг от друга. Между рядками оставьте примерно 30-40 см. После посадки поливайте чеснок.

При посадке озимого чеснока в лунку можно добавить подкормку для растений и улучшение условий для роста.

Вот несколько вещей, которые можно положить в лунку при посадке озимого чеснока:

Несколько ложек компоста или перегноя в каждую лунку;

Фосфорные удобрения в лунки во время посадки;

Калийные удобрения, например, калийную селитру;

Мульча.

Собирайте озимый чеснок в июле-августе, когда стебли начинают желтеть и высыхать. Выбирайте головки с помощью лопаты, осторожно вытаскивая их из почвы.

О других деталях оружию озимого частнику, смотрите в видео проекта "Наша Дача" от фермера Валерия.

Посаженный озимый чеснок осенью позволяет растению сформировать крепкий корень и лучше развиваться весной. Следуйте приведенным выше шагам, и вы получите хороший урожай чеснока.

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