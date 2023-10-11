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Все это время хранили неправильно: секрет ухода за картошкой на кухне

Юрий Берендий
11 октября 2023, 14:00 обновлено 11 октября, 14:03
Так делали еще наши бабушки. Ценные советы для хозяек, где нужно хранить картошку на кухне.
Картошка, кухня
Где нужно держать картошку на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Большинство украинских семей включают блюда из картофеля в свой рацион питания. Этот овощ очень популярен не только из-за его вкуса и текстуры, но также из-за его доступности и возможности выращивания дома.

Фактически, выращивание, уход и сбор картофеля - важная древняя традиция с глубокими корнями. И стоит отметить, что картофель - это не только вкусный продукт, но и важный источник питательных веществ, которые помогают обеспечить здоровое питание.

Так где же хранить картофель на кухне?

Картофель можно хранить на кухне в холодильнике или в сухом, прохладном и темном месте. Вот несколько способов хранения картофеля:

  • В холодильнике: Если у вас достаточно места в холодильнике, то картофель можно хранить в нижней части овощного отделения. Убедитесь, что картофель не контактирует с продуктами, выделяющими этилен (например, яблоки), так как это может привести к его более быстрой порче.
  • В сухом и прохладном месте: Если у вас нет возможности хранить картофель в холодильнике, то найдите прохладное, сухое и темное место на кухне. Важно избегать прямого солнечного света, так как он может вызвать обзеленение картофеля и его распад.
  • В сетке или корзине: Картофель можно хранить в сетке или корзине, что позволит воздуху циркулировать вокруг него.
  • В бумажном мешке: Картофель обычно можно хранить в бумажном пакете, так как он помогает впитывать влагу.

Где нельзя хранить картофель

Не храните картофель рядом с луком или чесноком, так как эти овощи могут вызвать раннюю порчу из-за выделения этилена. Также регулярно проверяйте запасы картофеля и удаляйте любые проростки или картофельные камыши, чтобы предупредить их порчу.

Татьяна в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, где лучше всего хранить картошку на зиму.

Для эффективного хранения картофеля важно создать оптимальные условия, чтобы сохранить его свежесть и предотвратить порчу.

Вот некоторые важные условия хранения для картофеля:

  • Температура: Картофель лучше хранится при температуре от 7°C до 10°C. Лучшее место для хранения - это прохладный подвал или специальный холодильник для овощей.
  • Вентиляция: Картофель следует хранить в месте с хорошей вентиляцией, чтобы избежать скопления влаги и запахов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить картофель свежим и вкусным в течение длительного времени.

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