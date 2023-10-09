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Когда переводят часы в Украине: как правильно перейти зимнее время

Сергей Кущ
9 октября 2023, 10:29 обновлено 9 октября, 10:29
Следуя этим советам, вы можете помочь своему организму легче адаптироваться к переходу на зимнее время.
Как правильно переводить часы на зимнее время
Как правильно переводить часы на зимнее время / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Уже в конце октября Украина перейдет на зимнее время. Это может стать вызовом для организма из-за изменения режима сна и биологических часов. Однако с правильной подготовкой, вы можете сделать этот переход более плавным и уменьшить негативное воздействие на ваше здоровье.

Как переводят часы в Украине?

В Украине, как и во многих других странах, есть два ежегодных перехода между летним и зимним временем. Вот как это происходит:

  • Переход на летнее время: В последнее воскресенье марта, часы переводят вперед на один час. Это происходит обычно в 3 часа утра, когда время переводят на 4 часа утра. Таким образом, день становится длиннее, и вечера светлее.
  • Переход на зимнее время: В последнее воскресенье октября, часы возвращают обратно на один час. В 4 часа утра часы переводят на 3 часа утра. Это означает, что день становится короче, и утро становится светлее.

Эти переходы проводятся в соответствии с решениями правительства Украины и регулируются законом. Эти меры направлены на оптимизацию использования светового дня и экономию энергии.

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Как подготовить организм к переходу на зимнее время?

Измените расписание постепенно:

За несколько дней до перехода к зимнему времени постарайтесь ложиться спать и просыпаться на 15-30 минут раньше. Это поможет вашему организму постепенно привыкнуть к новому режиму.

Регулируйте освещение:

Утром, как только просыпаетесь, попробуйте находиться на свету, особенно природном солнечном свете. Это поможет вашему организму регулировать биологические часы.

Ухаживайте за сном:

Обратите особое внимание на качество и регулярность сна. Постарайтесь спать в комфортных условиях, избегая лишних раздражителей, таких как экраны устройств.

Заботьтесь о питании:

Питайтесь сбалансировано и вовремя. Избегайте употребления больших порций и тяжелой пищи перед сном.

Избегайте избытка кофеина и алкоголя:

Кофеин и алкоголь могут оказывать негативное воздействие на сон и биологические часы. Ограничьте их потребление, особенно вечером.

Не забывайте о гидратации:

Пей достаточно воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания, что может влиять на качество сна.

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