Для многих это будет открытием: как правильно мерить температуру

Правильное измерение температуры тела поможет своевременно реагировать на изменения в организме.

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Как правильно мерить температуру / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Измерение температуры тела является важной частью заботы о вашем здоровье. Мы поделимся с вами советами о том, как правильно мерить температуру тела и как выбрать между измерением во рту и под мышкой.

Как правильно измерять температуру под мышкой?

Выберите подходящий термометр: Для измерения температуры под мышкой лучше использовать электронный термометр. Убедитесь, что он чист и дезинфицирован перед использованием.

Подготовьтесь: Перед измерением убедитесь, что вы не сильно потеете, так как это может повлиять на точность измерения. Также убедитесь, что термометр находится при теле в течение нескольких минут.

Поместите термометр: Поставьте кончик термометра под мышку и прижмите руку к телу. Удерживайте термометр в течение нескольких минут до того, как он завершит измерение.

Как правильно измерять температуру тела ртутным градусником?

Ртутные градусники считаются точными, но они требуют осторожного обращения. Убедитесь, что градусник не поврежден и что ртуть находится на нулевой метке перед использованием.

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Поместите градусник под руку или в рот и держитесь неподвижно в течение нескольких минут. Не ешьте и не пейте перед измерением, так как это может повлиять на результат.

Где лучше измерять температуру во рту или под мышкой?

Выбор между измерением во рту и под мышкой зависит от предпочтений и комфорта. Во рту измерение может быть более точным, но оно требует аккуратности и времени. Измерение под мышкой менее инвазивно и проще, но может быть менее точным.

Важно выбрать метод, который вам удобен, и придерживаться его для последовательных измерений температуры.

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