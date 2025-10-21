Опытные хозяйки призвали поставить в шкаф каштаны - зачем это нужно

Вы узнаете:
- Чем полезны каштаны в быту
- Зачем в шкаф кладут каштаны
Обычные каштаны, которые лежат под ногами почти на каждой улице, могут быть полезными в быту. Они помогают бороться с распространенной проблемой в доме. Главред предлагает узнать, зачем опытные хозяйки кладут каштаны в шкаф.
Зачем в шкаф кладут каштаны
О существовании этого лайфхака знали еще наши бабушки, но сейчас о нем почти никто не вспоминает.
Оказывается, что обычные каштаны отпугивают вредителей, которые могут завестись в шкафу. Они имеют резкий аромат, поэтому вы сможете легко избавиться от надоедливой моли. Достаточно вымыть и высушить каштаны и поставить их в шкаф, понадобится 2-3 единицы, передает УНИАН.
Кроме того, что каштаны помогают защитить одежду от вредителей, их также можно использовать на кухне.
Достаточно разместить каштаны возле круп и пищевая моль не доберется до ваших продуктов.
Благодаря дальновидности, не придется тратить деньги на дорогую "химию", а в запасе всегда будут хорошие народные средства против борьбы с насекомыми.
Кстати, моль также боится следующих ароматов:
- гвоздики;
- красного перца;
- лаванды;
- лавровых листьев;
- мяты.
На странице в Тикток @tanabotanami рассказали, что эти специи можно положить между крупами - и моль не доберется до ваших запасов.
Как избавиться от моли в домашних условиях - смотрите видео:
@tanabotanami Как избавиться от моли, и предотвратить ее появление #моль#вредители#сушеныеяблука#сушка#крупы#простойспосіб#тіктокукраїна#хочуврек#лайфхак#рекомендации#готуємовдома#ТанаМі♬ оригинальный звук - ТанаМі
Вам также может понравиться:
- Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места
- Нагар и ржавчина исчезнут с чугунных сковородок, если потереть их одним овощем
- Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред