Опытные хозяйки призвали поставить в шкаф каштаны - зачем это нужно

Оказывается, каштаны, которые у нас под ногами очень полезны в быту.

https://glavred.info/lifehack/opytnye-hozyayki-prizvali-postavit-v-shkaf-kashtany-zachem-eto-nuzhno-10708358.html Ссылка скопирована

Как избавиться от моли в домашних условиях - лайфхак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Чем полезны каштаны в быту

Зачем в шкаф кладут каштаны

Обычные каштаны, которые лежат под ногами почти на каждой улице, могут быть полезными в быту. Они помогают бороться с распространенной проблемой в доме. Главред предлагает узнать, зачем опытные хозяйки кладут каштаны в шкаф.

Зачем в шкаф кладут каштаны

О существовании этого лайфхака знали еще наши бабушки, но сейчас о нем почти никто не вспоминает.

видео дня

Оказывается, что обычные каштаны отпугивают вредителей, которые могут завестись в шкафу. Они имеют резкий аромат, поэтому вы сможете легко избавиться от надоедливой моли. Достаточно вымыть и высушить каштаны и поставить их в шкаф, понадобится 2-3 единицы, передает УНИАН.

Кроме того, что каштаны помогают защитить одежду от вредителей, их также можно использовать на кухне.

Достаточно разместить каштаны возле круп и пищевая моль не доберется до ваших продуктов.

Благодаря дальновидности, не придется тратить деньги на дорогую "химию", а в запасе всегда будут хорошие народные средства против борьбы с насекомыми.

Кстати, моль также боится следующих ароматов:

гвоздики;

красного перца;

лаванды;

лавровых листьев;

мяты.

На странице в Тикток @tanabotanami рассказали, что эти специи можно положить между крупами - и моль не доберется до ваших запасов.

Как избавиться от моли в домашних условиях - смотрите видео:

Вам также может понравиться:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред