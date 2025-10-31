Нагар и ржавчина исчезнут с чугунных сковородок, если потереть их одним овощем

Вы узнаете:
- Как легко очистить чугунную сковородку
- Что для этого нужно сделать
Чугунные сковороды — одна из самых любимых кухонных находок у кулинаров. Они прекрасно удерживают тепло, равномерно прожаривают продукты и служат десятилетиями. Однако при неправильном уходе даже прочный чугун может покрыться ржавчиной или нагаром, и тогда хозяева часто спешат избавиться от посуды, думая, что восстановить её невозможно.
Девушка поделилась в Instagram простым, но эффективным методом очистки чугунных сковородок. По её словам, кто-то оставил воду в её любимой сковороде, и на поверхности появилась ржавчина. Вместо того чтобы покупать специальные чистящие средства, женщина решила воспользоваться подручными продуктами.
Она насыпала соль на дно сковороды, разрезала картофель пополам и начала тереть им ржавые участки. Срез картофеля, в сочетании с крупной солью, действует как мягкий абразив: он впитывает загрязнения, одновременно полируя металл. Уже через несколько минут сковорода выглядела почти как новая.
В подписи к видео Лейлани призналась:
"Нет хуже чувства, чем видеть ржавчину на чугуне, над которым ты столько лет трудился. Но я благодарна за то, что чугун нельзя испортить. Его всегда можно вернуть в рабочее состояние".
Публикация быстро набрала популярность, собрав сотни восторженных комментариев.
Эксперты подтверждают, что такой способ действительно работает: картофель содержит щавелевую кислоту, которая помогает разъедать ржавчину, а соль усиливает очищающий эффект. После процедуры важно тщательно высушить сковороду и нанести тонкий слой масла, чтобы восстановить защитное антипригарное покрытие.
Так что, если на вашей чугунной сковороде появился налёт или следы ржавчины — не спешите выбрасывать её. Возможно, всё, что нужно для спасения — это немного соли и обычный картофель.
Смотрите видео о том, как очистить чугунную сковородку:
Вам может быть интересно:
- Как отмыть очень жирную вытяжку: одно простое средство спасет ситуацию
- Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак
- Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогает
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред