Находчивые хозяйки бросают каштаны в стиральную машинку: зачем так делать

Каштаны давно стали символом осени, но мало кто знает, что они могут стать отличным помощником в стирке. Благодаря своим природным моющим свойствам, каштаны выступают как экологически чистая альтернатива химическим стиральным средствам.
Почему нужно бросать каштаны в стиральную машинку?
В каштанах, особенно в плодах лошадиных каштанов, содержатся сапонины — вещества, обладающие моющими свойствами, аналогичными мылу, пишет gazeta.ua.
Эти натуральные компоненты эффективно удаляют жирные пятна и застарелые загрязнения с одежды, не повреждая ткани и не вызывая аллергических реакций. Это делает каштаны идеальным выбором для тех, кто заботится о здоровье своей семьи и экологии.
Как правильно использовать каштаны для стирки?
Каштаны нельзя бросать в стиральную машинку целиком, так как это может повредить барабан. Чтобы воспользоваться их моющими свойствами, следует разрезать каштаны на мелкие кусочки или разбить молотком, а затем положить их в льняной мешочек.
Этот мешочек помещается в стиральную машину вместе с вещами. Такой способ позволяет сохранить машину в безопасности и одновременно обеспечить чистоту белья.
Сколько порошка сыпать в стиралку
Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.
Преимущества использования каштанов для стирки:
- Каштаны являются полностью натуральным продуктом, который не содержит вредных химикатов.
- Благодаря природному составу, каштаны безопасны для людей с чувствительной кожей и аллергией.
- В отличие от агрессивных моющих средств, каштаны мягко очищают вещи, продлевая срок их службы.
- Используя каштаны вместо стиральных порошков, вы экономите деньги, так как они доступны и бесплатны в сезон.
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