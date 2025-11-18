Укр
Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

Анна Косик
18 ноября 2025, 03:52
27
Даже первый блинчик получится идеально, если знать несколько хитростей.
блины
Секрет блинов, которые не рвутся / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что обязательно надо добавить в блины
  • Как правильно жарить блины

Блины - универсальное и очень вкусное блюдо, но приготовить его идеально еще та задача со звездочкой. Однако есть несколько хитростей, с помощью которых блины можно приготовить без лишних усилий.

Главред узнал, что секретами приготовления блинов в TikTok поделилась украинский блогер Алина Бурлака.

видео дня

Как правильно готовить тесто на блины

Чтобы блины получились идеальные важно соблюдать пропорции яиц. Они влияют на цвет и структуру блина.

"Я кладу 6 штук на литр молока, потому что если яиц мало, то блин рвется, много - становится похожим на омлет", - пояснила блогерша.

Также в блины, даже несладкие, надо добавлять сахар. Он даст блинам золотистую корочку из-за реакции Майяра. Без сахара блины получатся полностью бледные.

"Чтобы в тесте не было комочков, вводи жидкость постепенно. Я ввожу ее где-то за три подхода. В идеале дать тесту хотя бы 30 минут на отдых. Но, все же, если несколько надоедливых комочков осталось, то можно процедить тесто через сито. Так оно будет на 100% однородным", - добавила Бурлака.

Жарить блины надо на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла только для первого блина. Оно образует тонкий слой между тестом и сковородкой.

Смотрите видео о том, как правильно готовить блины:

@alina_burlaka_ Надеюсь теперь, у всех будут идеальные тоненькие блины ✨️ Секрет 5⃣, на самом деле не то чтобы секрет, а скорее очень настойчивая рекомендация. Отвешивай ингредиенты точно (в идеале - с кухонными весами). Пропорции являются сверхважными при работе с тестом, ведь добавляя ингредиенты "на глаз" - очень легко пересыпать или недосыпать чего-то. Но знаю, что кухонные весы не у всех есть, поэтому оставляю пропорции ложками? Это все еще не очень точный метод взвешивания, я бы сказала так: точно лучше чем "на глаз", но хуже чем весами. ?Ингредиенты на блины: - молоко 1 литр - яйца 6 шт. - мука 400 г (20 столовых ложек с горкой) - сливочное масло (или растительное масло) 60 г (4 ст. ложки) - сахар 1 ч.л. (если хотите сладкие блины -тогда кладите больше) - соль 4-6 г (1.5 ч. ложка) Как готовить? ? 1⃣ Смешай яйца, половину порции молока, соль, сахар и перемешай. 2⃣Потім добавь муку и снова хорошо перемешай до однородного состояния, чтобы не было комочков. 3⃣ Вылей четвертую часть молока к тесту, перемешай до однородности, и вылей остатки молока. Добавь растительное масло. 4⃣Лиши минимум на 30 мин отдыхать. 5⃣ Жарь до готовности на хорошо разогретой сковороде. Как я и говорила в видео, используй масло только для первого блина, все остальные - жарь без него. Того количества что уже есть в тесте - будет достаточно. Для смазывания петельни лучше использовать силиконовую кисточку. #млинцы#млинцірецепт#рецептмлинців#рецептиукраїнською#щоприготувати♬ Nice and Easy - Louis Adrien

О персоне: Алина Бурлака

Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

