Читать на украинском
Есть угроза третьего вторжения: Зеленский внезапно предупредил об опасности

Ангелина Подвысоцкая
2 декабря 2025, 19:19
Российские оккупанты могут пойти в новое наступление, если мир будет заключен на условиях РФ.
Зеленский, Армия РФ
РФ может пойти в третье наступление на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что известно:

  • РФ может начать третье наступление на Украину
  • Украина хочет завершить войну
  • Война в Украине должна завершиться на условиях Киева

Российские оккупанты могут начать третье вторжение через год после подписания мирного договора. Такая угроза действительно есть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-кононференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Украина хочет завершения войны, как и все западные партнеры. Чтобы не допустить нового вторжения, необходимо завершать мир на условиях Украины, а не России.

"Прежде всего хочу сказать, что простых решений не будет. Мы понимаем, что происходит и понимаем, с кем имеем дело ... Мы должны закончить эту войну так, чтобы потом, через год, Россия снова не пришла с третьим вторжением за это 10 летие. Это может быть, потому что это была их основная цель. Они не достигли своей цели оккупировать наше государство, но их цели могут оставаться актуальными. Нам нужна надежная защита", - сказал президент.

зеленский
Зеленский предупредил о возможном третьем вторжении РФ в Украину / фото: скриншот

Зеленский подчеркивает необходимость получить гарантии безопасности не только на бумаге. Нужно понимать, как они будут реализованы и что именно будут гарантировать союзники.

"Это же не эксперимент на людях, это живые люди, наши граждане, которые заплатили слишком высокую цену за свободу", - сказал Зеленский.

Пойдет ли Россия на окончание войны - мнение эксперта

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Путин будет избегать прямого отказа инициативам США, одновременно сопровождая их многочисленными условиями и оговорками.

По мнению Невзлина, Москва и в дальнейшем будет манипулировать переговорным процессом, уклоняясь от решений и придумывая основания для срыва любых договоренностей. Путин, по его оценке, демонстрирует готовность продолжать войну и не рассматривает возможность прекращения боевых действий даже в сценариях, выгодных для России. Он надеется, что США осознают эту позицию и будут оказывать давление на тех, кто непосредственно ответственен за эскалацию конфликта.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Кроме того, во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план".

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России мирное урегулирование мирные переговоры
"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

