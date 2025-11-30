Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

Рубио и Умеров не стали отвечать на вопросы журналистов.

Переговоры между США и Украиной во Флориде завершились / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Умеров/Telegram

Во Флориде состоялся раунд переговоров между делегациями США и Украины.

Рустем Умеров поблагодарил американскую сторону за поддержку и закладку основы будущего развития Украины

Во Флориде завершился очередной раунд переговоров между украинской и американской делегациями. После встречи госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сделали короткие заявления, подчеркнув продуктивность диалога и стратегическую важность сотрудничества. Трансляцию заявлений опубликовало Суспільне.

Основные акценты от США

Рубио заявил, что целью Вашингтона является прекращение войны так, чтобы она не возобновилась, а также создание условий для долговременного процветания Украины.

Он подчеркнул: речь идет не только о восстановлении, а о том, чтобы Украина стала "сильнее и процветающей, чем раньше".

Переговоры с Россией продолжаются, и в ближайшее время американский представитель Стив Уиткофф отправится в Москву для дальнейших консультаций.

Позиция Украины

Рустем Умеров выразил благодарность американскому народу и руководству за поддержку, отдельно отметив работу команды переговорщиков США - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, встреча была продуктивной и заложила основу для будущего процветающей Украины.

Украинская сторона рассматривает эти переговоры как важный шаг в формировании долгосрочной стратегии развития государства.

Обе стороны подчеркнули, что согласование позиций еще продолжается, но уже достигнут заметный прогресс. В то же время Рубио и Умеров воздержались от ответов на вопросы журналистов, оставив акцент на содержании переговоров, а не на политических комментариях.

Смотрите полную трансляцию комментариев госсекретаря США Марка Рубио и руководителя СНБО Украины Рустема Умерова журналистам:

Какова главная опасность мирного плана США - мнение эксперта

Как писал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий убежден, что так называемые 28 пунктов Трампа не имеют ничего общего с мирной инициативой. По его мнению, документ фактически является перечнем требований о капитуляции, которых Россия добивалась от Украины, а теперь - вместе со своим самым влиятельным партнером Дональдом Трампом.

Эксперт подчеркивает, что Трамп фактически становится на позицию Путина, а соответственно - против Украины.

Согласно этим пунктам, Россия полностью снимает с себя ответственность, возвращается к статусу "нормального" государства, с нее отменяются все санкции. Более того, в качестве "награды" она сохраняет за собой все захваченные украинские территории - и даже претендует на большее.

Мирный план США - новости по теме

Ранее мы рассказывали, что украинская делегация уже прибыла в США на новую встречу представителей Украины и США по плану прекращения российско-украинской войны, причем ее состав был обновлен. Bloomberg сообщило, кто именно будет вести обсуждение мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Позже первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал "хорошим началом " встречу американо-украинской делегацийна переговорах во Флориде в воскресенье.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве. По его словам, "нюансы" относительно "международного признания решений по украинскому урегулированию" будут определены в ходе переговоров.

