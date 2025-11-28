'Идея Трампа': Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

Во время визита венгерского премьера, кремлевский диктатор заговорил о саммите в Будапеште.

https://glavred.info/war/ideya-trampa-putin-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-mirnom-sammite-10719587.html Ссылка скопирована

Путин рассказал, что ждет прямых переговоров с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сказал Путин:

После переговоров США и РФ можно провести саммит в Будапеште

Именно Трамп предложил провести саммит в Венгрии

Сегодня, 28 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в страну-агрессора России для переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Во время встречи Путин не смог сдержаться и таки задел тему мирных переговоров, пишут российские СМИ. В частности он считает, что переговоры между РФ и США могут "привести к саммиту в Будапеште".

видео дня

Насколько Россия готова к проведению саммита

Кремлевский диктатор допустил проведение саммита с американской стороной в Будапеште. Он убеждает, что именно президент США Дональд Трамп хотел с ним встретиться там.

"Он (Трамп - Главред) сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором хорошие отношения, у меня, предлагаю этот вариант", - подчеркнул диктатор.

В то же время венгерский премьер заявил, что его страна готова принять саммит и заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Украине. Орбан также выразил надежду, что недавно обнародованные мирные инициативы в конце концов приведут к результату.

Почему саммит в Будапеште до сих пор не состоялся

Главред писал, что по данным иностранных СМИ, запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, была отменена из-за "жестких требований" Кремля по Украине.

Решение об отмене двустороннего саммита было принято после "напряженного" телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне. Позиция Москвы оказалась слишком жесткой, что не устроило американскую сторону.

Проведение саммита в Будапеште - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце октября встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая была запланирована в Будапеште, не состоялась. Планирование саммита внезапно приостановили.

Через некоторое время венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры США и России таки встретятся в Будапеште. Саммит был и есть в повестке дня, однако несколько задерживается.

Впоследствии в РФ заявили, что РФ готова к проведению российско-американского саммита в Будапеште. Однако процесс пока находится лишь на стадии предварительных контактов.

Другие новости:

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред