Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

Стив Уиктофф заявил, что положительно оценивает начавшиеся переговоры с Украиной.

В США идут переговоры делегаций Украины и США / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

Кислица назвал "хорошим началом" встречу американо-украинской делегаций

Уиктофф положительно оценивает переговоры с Украиной

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал "хорошим началом" встречу американо-украинской делегаций на переговорах во Флориде в воскресенье.

"Это было хорошее начало текущей встречи. Очень увлекательная и пока конструктивная. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Замечательное лидерство Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю отношение @jaredkushner и то, как он излагает свое видение", - написал он в соцсети Х.

В свою очередь спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиктофф заявил, что положительно оценивает переговоры с Украиной и сообщил, что отправится 1 декабря в Москву, передает "Суспільне".

По его словам, он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 2 декабря. Сейчас детали таких переговоров неизвестны.

Детали переговоров в США: что обсуждают

На американо-украинских переговорах стороны обсуждают вероятные сроки выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома

Как сообщается, по словам высокопоставленного чиновника администрации США, переговоры будут касаться графика выборов в Украине, возможности обмена территориями между Россией и Украиной, а также других вопросов, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом, пока они стремятся согласовать условия предложенного мирного соглашения.

/ suspilne.media

Как уточняет AFP со ссылкой на источник в украинской делегации, переговоры США и Украины во Флориде проходят непросто. При этом стороны пока не смогли согласовать компромиссные формулировки.

"Процесс идет непросто, поскольку поиск формулировок и решений продолжается", - заявил собеседник агентства.

При этом источник описал встречу как конструктивную и добавил, что участники стремятся получить конкретный результат, который позволит перейти к дальнейшему этапу переговоров между США и Россией.

/ Инфографика: Главред

Переговоры по мирному плану: мнение эксперта

По словам руководителя Центра исследований проблем гражданского общества, политолога Виталия Кулика, завершение войны станет возможным лишь после того, как сформируется новый мировой порядок. Он отмечает, что Трамп может ограничить передачу Украине разведданных, сократить объёмы поставок оружия, уменьшить участие США в военном планировании, а также снизить количество техники, которую Украина получает напрямую от Вашингтона или с его содействием. Кулик подчёркивает, что Трамп способен временно заблокировать все эти направления поддержки до конца своего президентского срока, и это немедленно отразится на ситуации на фронте и темпах наступления российских войск.

Мирный план США - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина проведет "решающие" переговоры с США. Ожидается, что результаты предыдущих переговоров будут "окончательно согласованы".

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве. По его словам, "нюансы" относительно "международного признания решений по украинскому урегулированию" будут определены в ходе переговоров.

Как сообщал Главред, ранее президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров с США, международными партнерами и РФ по достижению мира. Главой делегации назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

