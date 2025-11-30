Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

Алексей Тесля
30 ноября 2025, 20:32
509
Соединенные Штаты проигрывают поэтому часть республиканцев "откалывается" от Дональда Трампа, говорит Виталий Кулик.
Трамп, Зеленский, Путин
Раскрыт вероятный план Дональда Трампа / коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявлений Кулика:

  • Война закончится формированием нового мирового порядка
  • Трамп может пойти на шаги, которые усложнят тяжелую ситуацию в Украине

Руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик заявил о том, что война закончится только тогда, когда будет сформирован новый мировой порядок.

"Сейчас он еще не сформирован, более того, у Трампа даже нет своей модели нового миропорядка. Он рефлексирует и пытается принять участие в формировании нового мирового порядка, используя бизнес-модели переговоров", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт утверждает, что в конечном итоге Соединенные Штаты проигрывают поэтому часть республиканцев "откалывается" от Трампа.

"Скорее всего, трамписты не получат тех результатов на выборах в Конгресс и Сенат, на которые они надеются. Они там проиграют. Войдя в избирательную кампанию, им будет трудно обеспечить необходимый результат. Более того, трамписты могут проиграть с разгромным счетом", - не исключает он.

По мнению собеседника, до промежуточных выборов Трамп может осуществить ряд шагов, которые усложнят и без того тяжелую ситуацию в Украине.

"Например, Трамп может прекратить передавать нам разведывательные данные, сократить поставки вооружения и участие в военном планировании, сократить количество военной техники, которую мы покупаем в США или с помощью Штатов, и тому подобное. Трамп на период до конца его президентской каденции вполне может все это заблокировать для Украины, что сразу скажется на фронте и темпах продвижения российских оккупантов", - добавил Кулик.

Американский план окончания войны
/ Инфографика: Главред

Мирные переговоры: мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Владимир Путин лишён достаточной гибкости и необходимых политических инструментов, чтобы согласиться на мирный план по Украине, предложенный США. По словам эксперта, отказ Вашингтона от участия в переговорном процессе стал бы для него серьёзным ударом — фактически признанием собственной несостоятельности и уходом из стратегически важного региона. При этом Орешкин подчёркивает, что Дональда Трампа в любом случае не отпустят от темы украинского урегулирования, поскольку он уже сделал слишком много громких заявлений и оказался слишком вовлечён в процесс.

Мирный план США: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мирный план США может стать "ударом" для Европы. Европейские партнеры и сама Украина могут столкнуться с серьезной угрозой со стороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ и США готовятся к переговорам в Москве. "Нюансы" международного признания решений по "украинскому урегулированию" будут обсуждаться на переговорах.

Напомним, Главред писал, что в ОП, обсуждая мирный план, предложенный США, заявили, что Украина не будет уступать свои территории ради мира.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Кулик Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:41Украина
В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

19:32Синоптик
РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

18:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Последние новости

21:41

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:27

Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

21:03

Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

20:32

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

20:27

Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
20:11

"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножениеВидео

19:32

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитазаВидео

19:32

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

18:45

РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

Реклама
18:42

До 12 часов без света: появились графики отключений на 1 декабря

18:28

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:26

Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждатьВидео

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

Реклама
16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

Реклама
12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по ВышгородуВидео

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять