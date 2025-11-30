Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

Соединенные Штаты проигрывают поэтому часть республиканцев "откалывается" от Дональда Трампа, говорит Виталий Кулик.

https://glavred.info/ukraine/tramp-mozhet-pomoch-rf-s-prodvizheniem-na-fronte-raskryt-trevozhnyy-scenariy-10720073.html Ссылка скопирована

Раскрыт вероятный план Дональда Трампа / коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявлений Кулика:

Война закончится формированием нового мирового порядка

Трамп может пойти на шаги, которые усложнят тяжелую ситуацию в Украине

Руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик заявил о том, что война закончится только тогда, когда будет сформирован новый мировой порядок.

"Сейчас он еще не сформирован, более того, у Трампа даже нет своей модели нового миропорядка. Он рефлексирует и пытается принять участие в формировании нового мирового порядка, используя бизнес-модели переговоров", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт утверждает, что в конечном итоге Соединенные Штаты проигрывают поэтому часть республиканцев "откалывается" от Трампа.

"Скорее всего, трамписты не получат тех результатов на выборах в Конгресс и Сенат, на которые они надеются. Они там проиграют. Войдя в избирательную кампанию, им будет трудно обеспечить необходимый результат. Более того, трамписты могут проиграть с разгромным счетом", - не исключает он.

По мнению собеседника, до промежуточных выборов Трамп может осуществить ряд шагов, которые усложнят и без того тяжелую ситуацию в Украине.

"Например, Трамп может прекратить передавать нам разведывательные данные, сократить поставки вооружения и участие в военном планировании, сократить количество военной техники, которую мы покупаем в США или с помощью Штатов, и тому подобное. Трамп на период до конца его президентской каденции вполне может все это заблокировать для Украины, что сразу скажется на фронте и темпах продвижения российских оккупантов", - добавил Кулик.

/ Инфографика: Главред

Мирные переговоры: мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Владимир Путин лишён достаточной гибкости и необходимых политических инструментов, чтобы согласиться на мирный план по Украине, предложенный США. По словам эксперта, отказ Вашингтона от участия в переговорном процессе стал бы для него серьёзным ударом — фактически признанием собственной несостоятельности и уходом из стратегически важного региона. При этом Орешкин подчёркивает, что Дональда Трампа в любом случае не отпустят от темы украинского урегулирования, поскольку он уже сделал слишком много громких заявлений и оказался слишком вовлечён в процесс.

Мирный план США: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мирный план США может стать "ударом" для Европы. Европейские партнеры и сама Украина могут столкнуться с серьезной угрозой со стороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ и США готовятся к переговорам в Москве. "Нюансы" международного признания решений по "украинскому урегулированию" будут обсуждаться на переговорах.

Напомним, Главред писал, что в ОП, обсуждая мирный план, предложенный США, заявили, что Украина не будет уступать свои территории ради мира.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред