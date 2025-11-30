Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

Главное из заявлений Кулика:
- Война закончится формированием нового мирового порядка
- Трамп может пойти на шаги, которые усложнят тяжелую ситуацию в Украине
Руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик заявил о том, что война закончится только тогда, когда будет сформирован новый мировой порядок.
"Сейчас он еще не сформирован, более того, у Трампа даже нет своей модели нового миропорядка. Он рефлексирует и пытается принять участие в формировании нового мирового порядка, используя бизнес-модели переговоров", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт утверждает, что в конечном итоге Соединенные Штаты проигрывают поэтому часть республиканцев "откалывается" от Трампа.
"Скорее всего, трамписты не получат тех результатов на выборах в Конгресс и Сенат, на которые они надеются. Они там проиграют. Войдя в избирательную кампанию, им будет трудно обеспечить необходимый результат. Более того, трамписты могут проиграть с разгромным счетом", - не исключает он.
По мнению собеседника, до промежуточных выборов Трамп может осуществить ряд шагов, которые усложнят и без того тяжелую ситуацию в Украине.
"Например, Трамп может прекратить передавать нам разведывательные данные, сократить поставки вооружения и участие в военном планировании, сократить количество военной техники, которую мы покупаем в США или с помощью Штатов, и тому подобное. Трамп на период до конца его президентской каденции вполне может все это заблокировать для Украины, что сразу скажется на фронте и темпах продвижения российских оккупантов", - добавил Кулик.
Мирные переговоры: мнение эксперта
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Владимир Путин лишён достаточной гибкости и необходимых политических инструментов, чтобы согласиться на мирный план по Украине, предложенный США. По словам эксперта, отказ Вашингтона от участия в переговорном процессе стал бы для него серьёзным ударом — фактически признанием собственной несостоятельности и уходом из стратегически важного региона. При этом Орешкин подчёркивает, что Дональда Трампа в любом случае не отпустят от темы украинского урегулирования, поскольку он уже сделал слишком много громких заявлений и оказался слишком вовлечён в процесс.
О персоне: Виталий Кулик
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
