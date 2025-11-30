Укр
США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

Алексей Тесля
30 ноября 2025, 18:28
Беспилотники РФ всё активнее наносят удары по украинским маршрутам снабжения на расстоянии многих километров от ЛБС.
оператор БПЛА РФ, взрыв
У РФ преимущество в БПЛА на фронте / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Важное:

  • Беспилотники РФ активно наносят удары по украинским маршрутам снабжения
  • Это стало ключевым изменением характера войны в 2025 году
  • РФ начала массово применять оптоволоконные дроны

Одним из факторов, подтолкнувших США к ускорению мирных инициатив, стало растущее преимущество России в области дронов.

Как сообщает Wall Street Journal, это, в свою очередь, влияет на дипломатическую позицию Киева.

Подчеркивается, что администрация Трампа теперь настаивает, что Украина должна согласиться на прекращение войны на условиях, более выгодных Москве, иначе её положение может ухудшиться.

Указывается, что российские беспилотники всё активнее наносят удары по украинским маршрутам снабжения на расстоянии многих километров от линии фронта. Украинские военнослужащие, например, рассказывают об атаке FPV-дрона, который подорвал автомобиль с бойцами более чем за 30 км от передовой.

Важное изменение на фронте

Эксперты считают это ключевым изменением характера войны в 2025 году. По их словам, Россия сумела переломить ситуацию и впервые за долгое время получила преимущество над Украиной по числу дронов на важных участках, а также научилась эффективно использовать их для ударов по тыловым объектам.

Украина удерживала лидерство в беспилотных системах благодаря инновациям и продуманной тактике. Однако этой осенью российская сторона взяла верх: на нескольких направлениях её дроны уже превосходят украинские по количеству, дальности и способам применения. Это создаёт угрозы и на 2026 год, если ВСУ не найдут способ ответить.

"Сейчас под угрозой не только линии связи — исчезает само понятие безопасного тыла", — отметил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, предупредив, что Украина рискует достичь точки истощения, если не вернёт инициативу в сфере БПЛА.

БПЛА Италмас
/ Инфографика: Главред

РФ массово использует новые виды дронов

После украинского рейда в Курскую область в 2024 году Россия изменила подход и создала подразделение "Рубикон". Его операторы первыми начали массово применять оптоволоконные дроны для ударов по украинской логистике, что тогда вызвало хаотичный отход отдельных украинских частей. Сейчас "Рубикон" использует этот опыт на востоке и обучает другие подразделения.

"Они разрушают наши цепочки снабжения и целенаправленно охотятся на наших операторов беспилотников", — сказал Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес". По оценкам аналитиков, потери среди украинских логистических и БПЛА-подразделений теперь превышают утраты пехоты.

Россия активнее наносит удары на средней дистанции — от 40 до 70 км. Ранее такие атаки были возможны лишь с использованием авиации, отмечает эксперт Джордж Баррос. Украинские FPV-дроны вынуждены запускать дальше от фронта, что снижает их эффективность, тогда как российские БПЛА углубляются в тыл.

Враг масштабирует силы БпЛА

В районе Покровска российские дроны, по оценкам украинских военных, численно превосходят украинские примерно в десять раз. Модели большой дальности — такие как "Ланцет" и дешёвые "Молния" — поражают цели до 65 км. Дороги становятся настолько опасными, что бойцам приходится проходить последние километры пешком.

Украинские подразделения подчеркивают, что главная сложность — не технологии сами по себе, а масштаб их применения Россией. По словам Федоренко, РФ получает крупные партии оптоволоконного кабеля из Китая, тогда как поддержка Запада в этой области остаётся ограниченной.

Ситуация с БпЛА: мнение эксперта

Российские оккупационные силы уже имеют в качестве трофеев все основные виды украинских беспилотников. По словам эксперта по связи, РЭБ и разведке Сергея "Флеша" Бескрестнова, это стало возможным после того, как подразделение российских беспилотных систем "Рубикон" развернуло сеть радиолокационных станций вдоль линии фронта и начало эффективно перехватывать и сбивать украинские разведывательные БПЛА типа "крыло".

Ситуация на поле боя - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

