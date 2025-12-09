Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

Стоимость рождественского стола 2025 года остается практически на уровне прошлогоднего показателя.

https://glavred.info/economics/skilki-koshtuvatime-rizdvyana-vecherya-2025-v-ukrajini-nazvano-naydorozhchu-stravu-10722533.html Ссылка скопирована

Рождественский стол обойдется украинцам в 1374 грн / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Во сколько обойдется украинцам рождественский ужин 2025 года

Какое блюдо будет стоить больше всего

Подорожал ли праздничный стол по сравнению с прошлым годом

Рождественский ужин из двенадцати традиционных блюд в 2025 году обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 гривен. Самыми дорогими блюдами остаются жареная рыба, кутья и узвар. Стоимость подсчитали в Институте аграрной экономики по просьбе издания Главред.

Рождественское меню обычно состоит из таких блюд: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые.

видео дня

Пшеничная кутья (950 г) из продуктов традиционной рецептуры обойдется в 213,37 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак - 72,50 грн за 200 г, грецкие чищеные орехи - 68,80 грн, а также изюм - 24,99 грн за 100 г соответственно.

Третьим по стоимости блюдом будет традиционный узвар. Готовые наборы сухофруктов для компота - сушеные яблоки, груши и чернослив - стоят в супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л воды).

Самым же дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба - 346,02 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 339 грн, а за 200 г муки - 7,02 грн.

Сколько будут стоить другие блюда на праздничном столе:

борщ постный с фасолью - 107,79 грн;

салат "Винегрет" - 49,77 грн;

вареники с картофелем - 32,83 грн;

вареники с капустой - 32,03 грн;

вареники с вишней - 87,83 грн;

тушеная капуста - 70,78 грн;

жареный картофель - 26,08 грн;

квашеная капуста - 96,75 грн;

огурцы соленые бочковые - 53,70.

свежие овощи - огурцы (66,72 грн) и помидоры (71,90 грн) по 500 г соответственно.

В Институте аграрной экономики отметили, что стоимость рождественского стола 2025 года составит 1374 грн. Этот показатель остается практически на уровне прошлогоднего показателя в 1365 грн.

Справка. Расчет стоимости рождественского стола 2025 года сделан на основе ежедневного мониторинга цен на продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus по состоянию на 4 декабря 2025 года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. В частности, подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они требуют постоянного охлаждения. Такой прогноз сделал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Доцент кафедры экономической теории ЧНУ Богдан Сторощук рассказал, какие продукты подорожают перед праздниками.

В Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. На рынке установили самые высокие за последние 8 лет цены на этот овощ.

Подорожание коснулось и хлебобулочных изделий. По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали пять разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.

Заместитель гендиректора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас прогнозирует, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться, прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, сыра, масла и полутвердого сыра.

Другие новости:

О ресурсе: Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров. Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту предоставлен статус национального научного центра. Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследования актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред