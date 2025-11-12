Укр
Начнется "дрейф республик": экс-сотрудник СБУ назвал условие распада России

Юрий Берендий
12 ноября 2025, 22:30
Ступак оценил возможность распада России, отметив, что сохранение ее целостности напрямую зависит от ресурсов центральной власти.
Экс-сотрудник СБУ назвал условие распада России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем сказал Ступак:

  • Слабость центра может начать процесс распада России
  • Вероятность распада РФ существует

Настоящий распад Российской Федерации на отдельные государственные субъекты возможен только в случае слабости центральной власти в Москве. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ступак отметил, что в случае истощения ресурсов центральной власти РФ для содержания и финансирования регионов, те могут стремиться к самостоятельности. Пока же у Москвы есть силовые и финансовые рычаги, удержать единство государства не составляет труда.

В то же время он признал, что вероятность распада России существует, хотя предсказать этот процесс трудно, так же как в свое время никто не ожидал распада Советского Союза, но это все же произошло.

"Чтобы начался дрейф республик, должен похудеть кошелек и должна ослабнуть палка", - резюмирует он.

Как может развалиться РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что сценарий распада Российской Федерации является вполне вероятным, ведь страна может "взорваться" волной движений национальных меньшинств. Представители этих народов, по его словам, будут стремиться к созданию независимых республик и искать поддержки в Центральной Азии, Китае или даже Европе. К тому же, процесс может ускорить именно российское руководство, которое своими действиями фактически закладывает экономические и социальные предпосылки для будущего развала государства.

"Это произойдет, как только Путин окончательно добьет войной силовой аппарат, обеспечивающий репрессивный контроль. Это годы, но с такими темпами, я могу еще увидеть это все", - отметил Коваленко.

Распад России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия должна повторить судьбу Советского Союза и распасться на несколько независимых образований. Еще до начала войны против Украины в 2014 году даже жители Екатеринбурга считали себя не "русскими", а "сибиряками". Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

Российская Федерация, по словам оппозиционного политика и бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, как агрессор должна прекратить существование в нынешнем виде. В то же время он считает, что на ее территории должно появиться новое, демократическое государство, которое позволит другим народам самостоятельно определять свою судьбу.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан добавил, что Россия удерживается в войне исключительно благодаря нефтедобывающей отрасли. Если уничтожить её нефтегазовый сектор, государство может распасться всего за полгода.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

