С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

В праздник Крещения Христова хочется поделиться светлыми словами, теплом и искренними пожеланиями. Главред собрал красивые картинки и душевные поздравления, которые помогут выразить заботу, веру и добрые чувства близким.
Эти открытки и тексты подойдут для родных, друзей и коллег, наполняя день миром, благословением и надеждой.
Поздравления с Крещением Господним стихи
В день Крещения Господня
Пожелать хочу сегодня
Мира, счастья и тепла,
Чтобы долгой жизнь была!
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
С Крещением Господним!
Побольше сил, здоровья,
Побольше дней счастливых,
Наполненных любовью.
Поздравления с с Крещением Господним в прозе
В праздник Крещения желаю внутреннего света и тишины в сердце. Пусть этот день станет началом добрых перемен, а каждое утро — наполненным надеждой.
Пусть Крещение принесет очищение не только телу, но и душе. Желаю здоровья, Божьей защиты и людей рядом, с которыми легко и тепло молчать и говорить.
С Крещением Господним! Пусть в жизни будет меньше тревог и больше простых радостей, а вера помогает выстоять даже в сложные моменты.
С Крещением Господним! Желаю здоровья, тепла близких и силы для новых начинаний. Пусть этот день станет символом очищения и гармонии.
Крещение — идеальное время смыть все проблемы! Пусть даже заботы этого года "утекут" вместе с ледяной водой".
