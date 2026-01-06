С Крещением Господним 2026: красивые картинки и теплые поздравления

Эти открытки и тексты подойдут для родных, друзей и коллег, наполняя день миром, благословением и надеждой.

С Крещением Христовым 2026 / Фото: Главред

В праздник Крещения Христова хочется поделиться светлыми словами, теплом и искренними пожеланиями. Главред собрал красивые картинки и душевные поздравления, которые помогут выразить заботу, веру и добрые чувства близким.

Поздравления с Крещением Господним стихи

В день Крещения Господня

Пожелать хочу сегодня

Мира, счастья и тепла,

Чтобы долгой жизнь была!

Поздравления с с Крещением Господним картинки / Фото: Главред

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Поздравления с с Крещением Господним открытки / Фото: Главред

С Крещением Господним!

Побольше сил, здоровья,

Побольше дней счастливых,

Наполненных любовью.

Поздравления с с Крещением Господним в прозе

В праздник Крещения желаю внутреннего света и тишины в сердце. Пусть этот день станет началом добрых перемен, а каждое утро — наполненным надеждой.

Поздравления с с Крещением Господним красивые / Фото: Главред

Пусть Крещение принесет очищение не только телу, но и душе. Желаю здоровья, Божьей защиты и людей рядом, с которыми легко и тепло молчать и говорить.

С Крещением Господним! Пусть в жизни будет меньше тревог и больше простых радостей, а вера помогает выстоять даже в сложные моменты.

Поздравления с с Крещением Господним своими словами / Фото: Главред

С Крещением Господним! Желаю здоровья, тепла близких и силы для новых начинаний. Пусть этот день станет символом очищения и гармонии.

Крещение — идеальное время смыть все проблемы! Пусть даже заботы этого года "утекут" вместе с ледяной водой".

