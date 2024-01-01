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До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

Лидия Неплях
1 января 2024, 13:52
Говорят, если вы случайно разбили елочное украшение, тогда сбывается желание, обязательно его загадайте.
До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям
Когда можно убирать елку / Коллаж Главред, фото Instagram (ophelie__home), freepik

Новогодние праздники подходят к концу, ваш желудок полон праздничной еды, вы общались, играли в семейные игры и смотрели множество рождественских фильмов — поэтому, естественно, вы начнете думать о том, чтобы убрать елку. Но когда это сделать лучше всего?

Когда надо убирать елку - церковные обычаи

Согласно христианским учениям, традиция наряжать елку на Новый год имеет языческие корни, и поэтому Церковь обычно не советует придерживаться этой практики. Однако, если вы уже украсили елку, согласно церковным традициям, её можно убрать в период между Старым Новым годом (14 января) и Крещением (6 января по новому календарю). Таким образом, у вас будет пять дней, чтобы аккуратно убрать украшения и подготовиться к следующим праздникам.

Когда надо убирать елку - народные приметы

По старинному верованию, елка должна оставаться в доме до празднования Старого Нового года. Это означает, что до 14 января её не стоит убирать, так как существует поверье, что раннее удаление елки может привести к потере положительной энергии в доме.

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Многие также придерживаются традиции демонтировать новогоднюю елку после празднования Крещения, 19 января. Этот день символизирует конец Святок - периода зимних церковных торжеств, которые традиционно отмечают в Украине. Крещение часто является последним днём, когда принято приглашать гостей на праздничный ужин, поэтому оставление елки до этой даты позволяет гостям в последний раз насладиться видом праздничного дерева.

Если вы случайно разбили елочное украшение, сразу загадайте желание. Важно выносить дерево из дома только через главную входную дверь, после чего его следует либо воткнуть в снег, либо положить на землю. Избегайте выбрасывать елку через окно или балкон, чтобы не потерять домашнее счастье и благополучие.

При выносе елки из дома полезно трижды мысленно повторить: "Неудача уходит, елка отдыхает, мы все возвращаемся домой". Этот негласный обряд помогает изгнать неприятности из дома и привлекает счастье и удачу в семью.

На месте, где стояла новогодняя елка, рекомендуется посидеть около 15 минут для привлечения положительной энергии, согласно народной примете.

Если после праздников и уборки в доме найдется елочная иголка, это считается знаком сохранения положительной энергии в вашем доме.

Как правильно убрать елку

Вынос новогодней елки может быть более удобным и менее беспорядочным, если следовать нескольким лайфхакам:

  • Защита пола и мебели: Перед тем как начать, расстелите старое простыню или большое покрывало вокруг елки, чтобы легко собрать упавшие иголки.
  • Упаковка для транспортировки: Если у вас натуральная елка, оберните её в большой мешок или старое одеяло перед выносом. Это поможет собрать иголки и облегчит транспортировку.
  • Аккуратное удаление украшений: Прежде чем начать выносить елку, убедитесь, что все украшения и гирлянды сняты.
  • Использование перчаток: При работе с натуральной елкой используйте перчатки, чтобы защитить руки от острых иголок и смолы.
  • Разборка искусственной елки: Если у вас искусственная елка, разберите её на части перед выносом, чтобы облегчить транспортировку.
  • Утилизация натуральной елки: Узнайте о местных услугах по утилизации новогодних елок. Многие города предлагают специальные услуги по сбору и переработке елок после праздников.

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Елка Новый год 2024
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