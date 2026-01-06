Для фанатов "Великолепного века": 5 лучших турецких исторических телесериалов

"Великолепный век" заново открыл турецкие сериалы для всего мира - сочная картинка, колоритные костюмы и фирменная драма, которая прочно держит зрителей у экранов до последних титров. Однако он - далеко не единственный представитель этого жанра в турецком кинематографе.
Многим поклонникам исторических драм, где реальные личности и выдуманные персонажи умело вплетаются в нетривиальные сюжеты сценаристов, придется по душе подборка турецких сериалов от Главреда.
Восход Османской империи (2020-2022)
Документальная драма, где игровые сцены чередуются с комментариями историков. В центре - султан Мехмед II и осада Константинополя, к которой он готовится, как к главной ставке в своей жизни. Штурм неизбежен, победа практически предречена, однако это не спасает Мехмеда от нового могущественного врага.
Возрождение: Эртугрул (2014-2018)
История вождя племени кайы Эртугрула - человека, который пытается провести свой народ сквозь войны, интриги и переговоры с теми, кому нельзя доверять. Почти каждый успех главного героя и его приближенных оборачивается новой угрозой, и приходится заново решать, кого спасать, а от кого отвернуться.
Основание: Осман (2019)
Продолжения "Возрождения" с фокусом на Османе - сыне Эртугрула, которому предстоит превратить разрозненный край в силу, способную удержаться между Византией, монгольским давлением и соседними беями. Осману приходится воевать не только с внешними врагами - иногда самые сильные удары наносят "свои".
Ты моя Родина (2016-2018)
Действие сериала начинается на фоне войн и потрясений начала ХХ века, и концентрируется вокруг Измира во время оккупации, где жители города внезапно оказываются по разные стороны баррикад. Главный герой начинает работать на оккупационные силы, и его близким остается только гадать - он изменил свои убеждения, или ведет опасную двойную игру? Двойные мотивы, постоянная опасность и война, которая рушит семьи и судьбы.
Эль Турко (2025)
После битвы при Вене 1683 года янычар Хасан Балабан оказывается в северной Италии, в деревне Моэна, где ему приходится начинать жизнь заново. Местные живут под давлением феодалов, и чужак быстро становится ключевой фигурой в их конфликте. Интрига строится вокруг прошлого Хасана, причин его бегства и того, как далеко он готов зайти, чтобы остаться на свободе.
Что такое Великолепный век?
Великолепный век - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.
