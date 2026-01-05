У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

Американский истребитель P-8А часто используется для наблюдения за подозрительными судами и морскими движениями.

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок"

Кратко:

Ранее Трамп грозил Мексике начать активную борьбу с оборотом наркотиков

Самолет P-8А Poseidon проводил разведывательные операции около Мексики

Американский истребитель P-8А Poseidon кружил нескольких километрах от берега города Тихуана в Мексике, который называют коридором для операций наркокартелей. Это происходит в тот момент, когда президент США Дональд Трамп, вдохновившись успехом операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пригрозил Мексике начать активную борьбу с оборотом наркотиков, сообщает Daily Mail.

Сайты отслеживания полетов зафиксировали, что самолет проводил разведывательные операции возле города, который давно страдает от насильственной организованной преступности.

По информации издания, P-8 вылетел с военно-морской авиабазы Уидби-Айленд в штате Вашингтон, пролетел над Орегоном и Калифорнией, совершил несколько кругов у побережья Мексики и южной Калифорнии, а затем вернулся на базу.

Оборудованный передовыми датчиками, способными обнаруживать как надводные, так и подводные цели, P-8 часто используется для наблюдения за подозрительными судами и морскими движениями.

Несколько дней назад глава Белого дома заявил, что что наркокартели продолжают доминировать на значительной территории Мексики, и раскритиковал правительство за неспособность решительно противостоять им.

"Картели управляют Мексикой, нравится вам это или нет. Неприятно это говорить, но картели управляют Мексикой", – подчеркнул он.

США и другие страны - главное

В марте 2025 года министр обороны США Пит Гегсет пригрозил военным вмешательством в Мексике, если там не ликвидируют наркокартели. Он заявил, что в случае сговора между мексиканским правительством и наркокартелями американские войска могут начать действия.

В ноябре прошлого года Трамп потребовал от президента Мексики Клаудии Шейнбаум принять меры против наркокартелей. В противном случае она может столкнуться с возможным военным вмешательством США.

"Нанес бы я удары по Мексике, чтобы остановить наркотики? Меня это устраивает. Что бы нам ни пришлось сделать, чтобы остановить наркотики. Я не говорил, что буду это делать, но я был бы горд это сделать. Потому что мы спасем миллионы жизней, сделав это", – уверял он в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Самолет P-8 Poseidon: что о нем известно P-8A Poseidon – патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion. Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях. В основе - конструкция обновленного лайнера Boeing 737-800. P-8A Poseidon часто называют "убийцей подлодок". Самолет вооружен торпедами, глубинными бомбами, а в будущем – и противокорабельными ракетами. В Boeing заявляют, что P-8 интегрирует передовые системы вооружения и выполнения задач и может быть быстро модернизирован для противодействия меняющимся угрозам. Самолет способен летать со скоростью почти 909 километров в час и оставаться в воздухе в течение длительных периодов благодаря системе дозаправки в воздухе.

