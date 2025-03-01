В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

Главред:
- Глава Пентагона пригрозил Мексике военными действиями
- Мексике приказали уничтожить картели или ждать войска
Министр обороны США Пит Гегсет пригрозил военным вмешательством в Мексике, если там не ликвидируют наркокартели. По информации WSJ, он заявил, что в случае сговора между мексиканским правительством и наркокартелями американские войска могут начать действия.
Такие заявления вызвали возмущение среди мексиканских чиновников, которые параллельно вели переговоры с Вашингтоном об избежании 25% пошлин.
"Частное предупреждение Гегсета, которое повторяют другие должностные лица администрации Трампа, теперь нависает над торговыми переговорами Мексики с президентом Трампом. Их страх: требования к Мексике прекратить контрабанду фентанила и торговлю мигрантами тихо подкрепляются потенциальными военными действиями США, а не только 25% пошлинами, которые нанесут ущерб экономике страны", - пишет издание.
В то же время часть американских законодателей выступила против таких угроз. Они обнародовали резолюцию, в которой осуждают военные действия США в Мексике без одобрения Конгресса и согласия местных властей. В документе отмечается, что такой шаг может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.
Последние новости США - детали
Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Во время этой встречи между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом неожиданно возникла перепалка, к которой присоединился и сам Трамп. После этого инцидента Зеленский раньше запланированного покинул Белый дом.
Позже Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом. Он объяснил, что именно вывело его из себя во время встречи в Овальном кабинете. Он также добавил, что сожалеет о том, как все произошло.
В то же время в ЦПД анонсировали срочные меры после напряженной дискуссии в США. Было отмечено, что у Украины сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы дальше продолжать борьбу.
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Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
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