Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

Тесто получится очень пышным и вкусным, если знать об одной хитрости.

Во время приготовления выпечки часто возникает проблема с опарой, или тестом, которые не поднимаются. Даже у опытных хозяек возникают такие проблемы, из-за чего конечный продукт получается непухлый.

Но Главред узнал о крутом способе, как сделать так, чтобы опара или тесто быстро поднялись. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Юлия Винничук.

Что сделать, чтобы тесто быстро подросло

Блогерша советует использовать духовку. Ее надо разогреть до 45 градусов и поместить внутрь тесто, или опару. В нижний противень важно налить горячую воду, а само тесто накрыть пленкой.

Сверху в пленке обязательно надо сделать отверстие, чтобы выходил углекислый газ. Таким образом процесс поднятия теста будет значительно быстрее.

