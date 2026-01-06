Укр
Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

Анна Косик
6 января 2026, 03:51
Тесто получится очень пышным и вкусным, если знать об одной хитрости.
Что сделать, чтобы поднялась опара / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как быстро поднять опару
  • Что сделать, чтобы тесто точно поднялось

Во время приготовления выпечки часто возникает проблема с опарой, или тестом, которые не поднимаются. Даже у опытных хозяек возникают такие проблемы, из-за чего конечный продукт получается непухлый.

Но Главред узнал о крутом способе, как сделать так, чтобы опара или тесто быстро поднялись. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Юлия Винничук.

видео дня

Что сделать, чтобы тесто быстро подросло

Блогерша советует использовать духовку. Ее надо разогреть до 45 градусов и поместить внутрь тесто, или опару. В нижний противень важно налить горячую воду, а само тесто накрыть пленкой.

Сверху в пленке обязательно надо сделать отверстие, чтобы выходил углекислый газ. Таким образом процесс поднятия теста будет значительно быстрее.

Смотрите видео с лайфхаком:

@yuvin6413 Недавно узнала о таком методе. Намного быстрее идет процесс, и главное, не страшно, если дети гоняют по дому и момент, когда тесто подходит ? #лайфхак#паска#тесто♬ оригинальный звук - Юлия Винничук

О персоне: Юлия Винничук

Юлия Винничук - украинский блогер, которая в соцсетях делится видео о своей жизни, а также рецептами и кулинарными лайфхаками.

