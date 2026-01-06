Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

Вы узнаете:
Во время приготовления выпечки часто возникает проблема с опарой, или тестом, которые не поднимаются. Даже у опытных хозяек возникают такие проблемы, из-за чего конечный продукт получается непухлый.
Но Главред узнал о крутом способе, как сделать так, чтобы опара или тесто быстро поднялись. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Юлия Винничук.
Что сделать, чтобы тесто быстро подросло
Блогерша советует использовать духовку. Ее надо разогреть до 45 градусов и поместить внутрь тесто, или опару. В нижний противень важно налить горячую воду, а само тесто накрыть пленкой.
Сверху в пленке обязательно надо сделать отверстие, чтобы выходил углекислый газ. Таким образом процесс поднятия теста будет значительно быстрее.
