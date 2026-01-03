Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секунды

Резкий перепад температур способен вызвать трещины в стекле, а в худшем случае — полностью его повредить.

https://glavred.info/lifehack/konec-koshmara-avtomobilistov-odin-fokus-uberet-led-na-stekle-za-sekundy-10729154.html Ссылка скопирована

Раскрыт способ очистки лобового стекла / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Есть способ, который действительно опасен: заливать стекло кипятком

Самый надёжный путь — действовать без спешки и по правилам

Многие предпочитают специальные антиобледенительные спреи

Использовать подручные предметы для очистки лобового стекла — идея сомнительная, но есть способ, который действительно опасен и которого следует избегать без всяких оговорок: заливать стекло кипятком.

Иногда можно услышать совет просто вскипятить чайник и вылить горячую воду на лёд, рассчитывая, что он мгновенно растает. На практике такой подход чреват серьёзными проблемами, пишет Express.

видео дня

Резкий перепад температур способен вызвать трещины в стекле, а в худшем случае — полностью его повредить. К тому же стекающая на асфальт вода быстро замерзает и превращается в скользкую ловушку под ногами.

Опасность кипятка ещё и в том, что невозможно точно определить момент, когда температура становится критической. Даже если стекло внешне "выжило", внутренняя структура может ослабнуть, и повреждение проявится позже — например, при очередном морозе или ударе камешка.

Самый надёжный путь — действовать без спешки и по правилам. Нужно сесть в автомобиль, запустить двигатель, направить тёплый воздух на лобовое и заднее стекло, активировать режим обдува или размораживания, если он предусмотрен, и дать системе поработать. Отопление лучше включить на максимальный режим. В дополнение можно обработать стекло специальным средством для удаления льда снаружи.

/ Главред

Допускается и альтернативный вариант — использовать пакет с тёплой или просто горячей водой, но ни в коем случае не с водой температурой кипения. Такой пакет нельзя прикладывать или выливать его содержимое прямо на стекло, так как риск повреждений остаётся слишком высоким.

Многие автомобилисты предпочитают специальные антиобледенительные спреи:

их распыляют по всей поверхности стекла и дают немного времени подействовать;

большинство таких средств справляются с задачей почти мгновенно, позволяя быстро привести автомобиль в безопасное состояние и избежать проблем на дороге.

Есть и более предусмотрительный подход:

некоторые водители заранее накрывают лобовое стекло защитным чехлом вечером — тогда утром лёд остаётся на нём, а не на самом стекле;

другие действуют по классической схеме: заводят машину, включают обогрев заднего стекла и салона, а если времени в обрез или слой льда слишком плотный, прибегают к размораживателю;

в остальных случаях — аккуратно счищают наледь.

Зачем на стекле авто черные точки: раскрыта правда

Большинство автомобилистов не придают значения мелким чёрным точкам, нанесённым по краю лобового стекла и складывающимся в характерный рисунок. На самом деле это элемент так называемого фрита — тёмной окантовки по периметру стекла. Она выполняет сразу несколько функций: обеспечивает надёжную фиксацию стекла, снижает воздействие солнечного тепла и помогает сохранить свойства клеевого состава, с помощью которого стекло крепится к кузову, тем самым увеличивая срок его службы.

Смотрите видео - как очистить лобовое стекло авто:

Автор решил на практике протестировать народные рецепты самодельного средства для удаления льда с автомобильных стёкол. Он сопоставил их действие с заводским размораживателем и оценил, насколько эффективен состав, приготовленный своими силами.

Позже он дополнил наблюдения: к вечеру стекло почти полностью освободилось ото льда само по себе. Это означает, что обработка с вечера может заметно облегчить ситуацию утром, хотя мгновенного эффекта ожидать не стоит. Для ускорения результата, по его мнению, имеет смысл одновременно с использованием размораживателя включать обдув лобового стекла.

Ранее был раскрыл простой способ, как защитить лобовое стекло от мороза. Чтобы избежать дискомфорта, стоит воспользоваться простым и дешевым методом, который предотвращает замерзание ночью.

Напомним, ранее Главред писал о том, как простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто. Бывший инженер NASA объяснил, как быстро очистить лобовое стекло без риска трещин и лишних затрат времени.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред