Многие используют неправильно: как процедить макароны дуршлагом

Чтобы макароны не выпадали из кастрюли надо правильно применять дуршлаг.

Крутой лайфхак от шеф-повара / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как слить лишнюю воду из кастрюли

Как промывать макароны после варки

Когда макароны приготовились, многие процеживают их через дуршлаг и промывают под проточной водой. Но лишь единицы знают, что это неправильный способ использования дуршлага.

Главред узнал, как на самом деле нужно сливать лишнюю воду после приготовления макарон. Об этом в Instagram рассказал украинский повар и блогер Анатолий Добровольский.

Как использовать дуршлаг правильно

Шеф-повар советует после приготовления макарон не перекладывать их в дуршлаг, а наоборот - накрыть этим кухонным девайсом пасту. Далее останется лишь слить воду.

Заметим также, что промывать макароны после варки не стоит, особенно если вы планируете добавлять к ним соус.

Смотрите видео с лайфхаком:

О персоне: Анатолий Добровольский Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

