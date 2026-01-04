Многие используют неправильно: как процедить макароны дуршлагом

Вы узнаете:
- Как слить лишнюю воду из кастрюли
- Как промывать макароны после варки
Когда макароны приготовились, многие процеживают их через дуршлаг и промывают под проточной водой. Но лишь единицы знают, что это неправильный способ использования дуршлага.
Главред узнал, как на самом деле нужно сливать лишнюю воду после приготовления макарон. Об этом в Instagram рассказал украинский повар и блогер Анатолий Добровольский.
Как использовать дуршлаг правильно
Шеф-повар советует после приготовления макарон не перекладывать их в дуршлаг, а наоборот - накрыть этим кухонным девайсом пасту. Далее останется лишь слить воду.
Заметим также, что промывать макароны после варки не стоит, особенно если вы планируете добавлять к ним соус.
Смотрите видео с лайфхаком:
Читайте также:
- С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседа
- Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения
- Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лед на стекле за секунды
О персоне: Анатолий Добровольский
Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред