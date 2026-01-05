Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронт

Кратко:
- Муж Наталки Карпы и отец ее дочери - военный ВСУ
- Артистка показала, как малышка провожает папу на фронт
Украинская певица Наталка Карпа с сентября 2016 года замужем за ветераном АТО Евгением Джеки Тереховым. В этом браке в 2019 году появилась на свет их общая дочь Злата.
Терехов и сегодня защищает Украину с оружием в руках. На новогодние праздники воин получил официальный отпуск, и провел его с семьей. Сегодня муж Карпы вернулся на службу. В своем блоге в Instagram артистка опубликовала трогательные моменты, как отец прощается с дочерью.
Евгений нежно поцеловал ребенка и вышел на улицу в сопровождении Наталки. Злата тем временем при помощи бабушки и дедушки взобралась на окно, чтобы показать папе "сердечко". Тот в свою очередь осыпал малышку воздушными поцелуями.
"Такие моменты просто [разбивают] на частицы... на молекулы... разлагают твое сознание... Я пошла провожать Джеки на улицу, а Злата быстро побежала в спальню к дедушке и бабушке, разбудила их и попросила подсадить ее на окно, чтобы папе "сделать сердечко", - написала Карпа.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холстяка-13" Инна Белень впервые станет мамой. Недавно она раскрыла неожиданное обстоятельство своей беременности.
Также маленький сын Виталия Козловского удивил реакцией на обстрел Киева в ночь на 5 января. Взрыв шахеда разбудил Оскара, и от его слов после этого у жены певца сжалось сердце.
Читайте также:
- Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка
- 45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе
- "Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях
О персоне: Наталка Карпа
Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред