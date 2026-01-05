Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронт

Наталка Карпа призналась, что такие моменты просто "разбивают на молекулы".

Наталка Карпа муж - певица показала, как Евгений Терехов возвращался на фронт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalkakarpa, instagram.com/jackiboy2806

Муж Наталки Карпы и отец ее дочери - военный ВСУ

Артистка показала, как малышка провожает папу на фронт

Украинская певица Наталка Карпа с сентября 2016 года замужем за ветераном АТО Евгением Джеки Тереховым. В этом браке в 2019 году появилась на свет их общая дочь Злата.

Терехов и сегодня защищает Украину с оружием в руках. На новогодние праздники воин получил официальный отпуск, и провел его с семьей. Сегодня муж Карпы вернулся на службу. В своем блоге в Instagram артистка опубликовала трогательные моменты, как отец прощается с дочерью.

Евгений нежно поцеловал ребенка и вышел на улицу в сопровождении Наталки. Злата тем временем при помощи бабушки и дедушки взобралась на окно, чтобы показать папе "сердечко". Тот в свою очередь осыпал малышку воздушными поцелуями.

"Такие моменты просто [разбивают] на частицы... на молекулы... разлагают твое сознание... Я пошла провожать Джеки на улицу, а Злата быстро побежала в спальню к дедушке и бабушке, разбудила их и попросила подсадить ее на окно, чтобы папе "сделать сердечко", - написала Карпа.

Наталка Карпа муж - певица показала, как Евгений Терехов возвращался на фронт / фото: instagram.com/natalkakarpa

О персоне: Наталка Карпа Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.

