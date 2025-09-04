Укр
"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

Анна Ярославская
4 сентября 2025, 10:09
Уродливый реализм требует от политиков и общественности терпеть временную несправедливость ради лучшего конечного результата.
Временное замораживание конфликта повысило бы шансы Киева впоследствии вернуть свои территории / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 53 ОМБр, ОП

Вы узнаете:

  • Почему Украине лучше согласиться на паузу в войне
  • Какими должны быть условия заморозки конфликта

На данный момент Киеву выгоднее согласиться на управляемое замораживание войны, поскольку ни США, ни Европа не готовы оказать Украине мощную военную поддержку, которая бы обеспечила успех на поле боя и победу в войне с Россией. Об этом в колонке для издания The Telegraph написал геополитический стратег Марк Бролин.

Он предлагает назвать этот сценарий "корейской заморозкой с немецким финалом". Бролин уверен, что такая пауза, при которой Киев де-юре не признает оккупацию территорий, обеспечит "надёжные гарантии безопасности сейчас и инвестирует в способность Украины в конечном итоге отменить оккупацию".

"Это [заморозка войны] было бы не капитуляцией, а стратегическим отрезком времени. Это суждение мрачное, но практичное", - уверен Бролин.

Почему пауза принесет пользу Украине

Автор назвал три главные причины:

1. Россия слабеет. Санкции, коррупция, бегство капитала и военное перенапряжение разрушают экономику РФ.

2. США ограничены внутренней политикой. Американская поддержка имеет временные и политические границы, и в дальнейшем Вашингтон будет воспринимать Россию скорее как европейскую проблему.

3. Европа просыпается. Континент постепенно укрепляет оборону и отказывается от зависимости от Москвы, которая в долгосрочной перспективе играет в пользу Киева.

На каких условия может быть заморозка войны

Бролин назвал условия заморозки войны, а именно:

  • отсутствие юридического признания территориальных изменений;
  • многоуровневые гарантии безопасности для Украины, включая противовоздушную оборону, боеприпасы, ротационную подготовку и надежные трубопроводы с запасными частями;
  • санкции, которые будут запускаться в случае любого существенного нарушения со стороны России;
  • инвестиционная программа, направленная на ускорение разрыва в уровне жизни между свободными и оккупированными зонами.

"Эти составляющие превратят паузу из дипломатического застоя в очередное состязание систем. Марш, который может завершиться, спустя годы, а не десятилетия, воссоединением Украины, которая к тому времени превзойдёт оккупанта примерно так же, как Западная Германия превзошла Восточную", - прогнозирует Бролин.

Также эксперт предостерегает критиков этой идеи: заморозка не поощряет агрессию и не нормализует кражу земель.

"Это неверное понимание плана. Заморозка, как я её описываю, явно сохраняет юридические претензии и не снимает санкции и политическое давление; она лишь признаёт сегодняшние реалии на поле боя, делая будущий поворот в судьбе России более вероятным. Таким образом, стратегическое оттягивание времени было бы выверенной политикой, направленной на подрыв потенциала и легитимности Москвы до тех пор, пока не станет возможной политическая и экономическая перестройка", - объяснил Бролин.

При этом геополитический стратег признает: для украинцев, живущих в условиях оккупации, пауза будет неудовлетворительной, если она не улучшит перспективы возвращения их земель.

"Именно поэтому любое согласованное перемирие должно сопровождаться быстрой, заметной поддержкой Запада и надёжным мониторингом, а не пустой риторикой. США и Великобритания также должны быть готовы играть непропорционально важную роль в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года: поддерживать специализированные силы и средства, поддерживать восточный фланг НАТО и добиваться создания механизмов принуждения совместно с европейскими партнёрами", - считает Бролин.

Он добавил, что следует выбрать стратегию - "согласиться на временное, условное замораживание сегодня, чтобы повысить вероятность подлинно свободной и воссоединённой Украины завтра".

"Это уродливый реализм. Он требует от политиков и общественности терпеть временную несправедливость ради лучшего конечного результата. Но там, где альтернативой является постоянная резня или вялая, неустойчивая эскалация, дисциплинированная пауза – с решимостью и финансированием – является очевидным стратегическим выбором. Учитывая всё вышесказанное, замороженный фронт сейчас действительно кажется призом за будущую свободу", - резюмировал Бролин.

Заморозка станет поражением Путина - мнение военного эксперта

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что будет реализован сценарий заморозки войны. В этом случае оккупированная часть Украины попадет в орбиту влияния Кремля, а остальная часть украинского государства вступит в Евросоюз.

По его мнению, так называемый грузинский сценарий, при котором Грузия, спустя несколько лет после завершения войны с РФ, попала под ее политическое влияние, в Украине невозможен.

"Возможен сценарий заморозки конфликта, когда оккупированная часть будет в орбите РФ, а вся остальная Украина вступить в Евросоюз, и Путин ничего не сможет сделать", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский предположил, что в Украине может повториться корейский сценарий, когда после завершения войны 1950-1953 годов мирный договор так и не был подписан, северная часть страны осталась под властью коммунистов, а на юге удалось создать успешное государство.

Также Зеленский сказал, что ВСУ не выйдут с Донбасса. По его словам, если Украина пойдет на территориальные уступки, то это приведет лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для атаки на новые украинские города.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может завершиться в любой момент. По его словам, для окончания войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессора.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Украины Олег Апостол заявил, что Украина не может позволить себе потери в войне в масштабах, сопоставимых с российскими.

"Относительно победы – я реалист. Мы не можем позволить себе потерять миллионы людей, как Россия. Для нас победа – это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях. Это будет перемирие, но на украинских условиях", - сказал он.

Другие новости:

О персоне: Марк Бролин

Марк Бролин (Mark Brolin) - британско-шведский геополитический стратег, геоэкономист, экономист, аналитик.

Работал в Министерстве иностранных дел Швеции, Nasdaq OMX и Cantor Fitzgerald — пережил трагедию 11 сентября, когда погибло 650 его коллег, что стало поворотным моментом в его карьере.

Является автором книг:

  • A State of Independence: Why the EU Is the Problem not the Solution;
  • Healing Broken Democracies: All You Need to Know About Populism (проект создан в сотрудничестве с такими известными мыслителями, как Дэрон Асемоглу и Джонатан Хейт).

Бролин часто дает комментрии The Telegraph, Politico, CityAM, шведским СМИ (Expressen, Göteborgs-Posten), а также на телевидении.

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

