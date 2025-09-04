Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

Кратко:
- Российские диверсионные группы пытаются прорвать оборону Покровска
- Враг атакует город с четырех направлений и подтягивает резервы
Ситуация вблизи Покровска остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности через систему канализации.
Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и осложнения логистики украинских военных. Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что главная оперативная цель россиян до конца 2025 года - зайти в Покровск.
Направления атак на город
"Оккупанты используют различные тактические решения, чтобы достичь хоть каких-то успехов на Покровском направлении. Они пытаются атаковать город с четырех направлений: Доброполье, Новоэкономичное - Мирноград, Селидово - Шевченково, Удачное. Все для того, чтобы завоевать позиции и взять под огневой контроль трассу Павлоград - Покровск. Враг подтягивает резервы и будет продолжать давить на Покровск", - сказал он.
Цель оккупантов до конца осени
По словам Ткачука, россияне стремятся оккупировать город до конца осени.
"Пока на деревьях есть зеленые листья, оккупанты могут прятаться в посадках и лесополосе. Когда листья опадут, всех россиян будет легко обнаружить и уничтожить украинскими дронами", - пояснил офицер.
Кроме Покровска, враг пытается продвигаться и к другим крупным городам, сохраняя цель достичь тактических успехов до конца осени.
Прогнозы экспертов относительно войны
Политический философ и преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать войну и в 2026 году.
По его оценке, пока нет никаких оснований говорить о том, что Путин планирует прекратить военные действия за четыре аннексированных региона.
"Активная фаза российского наступления продолжается, и пока неизвестно, когда она завершится. Многие эксперты прогнозируют, что ее пиковое давление может спасть только осенью", - отметил Морозов.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.
Кроме того, оккупанты перебрасывают элитные подразделения из Сумской области на Донетчину, где сейчас у них возникли серьезные проблемы. Украинские защитники освободили населенный пункт Удачное вблизи Покровска.
Напомним, что Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.
О персоне: Андрей Ткачук
Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.
