Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

Россияне пытаются добиться успеха в крупных городах, усиливая давление на Покровск.

Российские диверсионные группы пытаются прорвать оборону Покровска через несколько направлений / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Российские диверсионные группы пытаются прорвать оборону Покровска

Враг атакует город с четырех направлений и подтягивает резервы

Ситуация вблизи Покровска остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности через систему канализации.

Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и осложнения логистики украинских военных. Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что главная оперативная цель россиян до конца 2025 года - зайти в Покровск.

Направления атак на город

"Оккупанты используют различные тактические решения, чтобы достичь хоть каких-то успехов на Покровском направлении. Они пытаются атаковать город с четырех направлений: Доброполье, Новоэкономичное - Мирноград, Селидово - Шевченково, Удачное. Все для того, чтобы завоевать позиции и взять под огневой контроль трассу Павлоград - Покровск. Враг подтягивает резервы и будет продолжать давить на Покровск", - сказал он.

Цель оккупантов до конца осени

По словам Ткачука, россияне стремятся оккупировать город до конца осени.

"Пока на деревьях есть зеленые листья, оккупанты могут прятаться в посадках и лесополосе. Когда листья опадут, всех россиян будет легко обнаружить и уничтожить украинскими дронами", - пояснил офицер.

Кроме Покровска, враг пытается продвигаться и к другим крупным городам, сохраняя цель достичь тактических успехов до конца осени.

Прогнозы экспертов относительно войны

Политический философ и преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать войну и в 2026 году.

По его оценке, пока нет никаких оснований говорить о том, что Путин планирует прекратить военные действия за четыре аннексированных региона.

"Активная фаза российского наступления продолжается, и пока неизвестно, когда она завершится. Многие эксперты прогнозируют, что ее пиковое давление может спасть только осенью", - отметил Морозов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Кроме того, оккупанты перебрасывают элитные подразделения из Сумской области на Донетчину, где сейчас у них возникли серьезные проблемы. Украинские защитники освободили населенный пункт Удачное вблизи Покровска.

Напомним, что Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.

О персоне: Андрей Ткачук Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

