Под Одессой прогремели мощные взрывы: отдыхающие погибли прямо на пляже

Что известно:
- В результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих
- Мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина — в Затоке
В Одесской области во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли три отдыхающих – женщина и двое мужчин.
"Предварительно установлено, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются. События произошли сегодня, 10 августа, днем в Каролино-Бугажской громаде Белгород-Днестровского района", - сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
На месте работают следственно-оперативные группы территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".
В свою очередь, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что "один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина — в Затоке". Все они подорвались на взрывоопасных предметах при купании в запрещенных для отдыха зонах, подчеркнул Кипер.
Он напомнил, что в области официально функционируют 32 безопасных зоны для купания: 30 – в городе Одесса, по одной – в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из них прошла комплексную проверку – наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде.
"В очередной раз призываю: отдыхайте только там, где это официально разрешено. Игнорирование правил безопасности - это прямая угроза жизни и здоровью, которая может закончиться непоправимой утратой", - призвал глава ОВА.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
