Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

Если вы не знаете, чем скрыть царапины на деревянном полу, можете попробовать простой способ, для которого понадобятся чай и оливковое масло.

Чем замаскировать царапины на дереве на полу, чтобы они стали малозаметными

Не секрет, что пол из дерева очень быстро царапается. Причем царапины бывают разные, и чтобы их устранить, нужно серьезно постараться. В такой ситуации возникает вопрос, чем можно замаскировать царапины на деревянном полу. Мы расскажем об одном из способов, который нашли в Интернете.

В материале Express Софи Лоу рассказала, как максимально замаскировала царапины на своем полу и назвала всего два компонента, которые помогут.

Как скрыть царапины на деревянном полу

Понадобятся чайные пакетики и кружка

Нужно положить два чайных пакетика в кружку и поставить на огонь. Когда закипит, оставить чай настояться 10-15 минут. Вода должна остыть, а пакетики можно выбросить.

Аккуратно, чтобы не обжечься, окунаем чистую тряпку в чай и проверяем на одном из участков пола (поверхность нужно заранее подмести), не вызывает ли средство повреждений. Если все нормально, аккуратно протираем тряпкой поцарапанные участки пола. Можно заметить, что цвет покрытия становится ровнее.

Протираем полы оливковым маслом

Когда полы высохли от чая, нужно обмакнуть другую тряпку в небольшое количество оливкового масла и попробовать отполировать дерево.

Полы обретут блеск, а царапины станут еще менее заметными.

