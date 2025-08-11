Мама отдыхает: как изменилась фигура Леси Никитюк после родов

Никитюк показала, как выглядит сейчас.

https://glavred.info/starnews/mama-otdyhaet-kak-izmenilas-figura-lesi-nikityuk-posle-rodov-10688702.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк родила - ведущая показала фигуру в купальнике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

В средине июня у Леси Никитюк появился сын

Ведущая показала свое тело через два месяца после родов

Чуть менее двух месяцев назад Леся Никитюк впервые стала мамой. Первенца ведущая родила от украинского военного Дмитрия Бабчука.

Никитюк скрывает, стала ли она и ее партнер официально мужем и женой, хотя в январе 2025 года получила от Дмитрия предложение руки и сердца. Также Леся пока не показывает, как выглядит ее сын, и не раскрывает его имя.

видео дня

Впрочем, молодая мама охотно делится в своем блоге в Instagram, как приводит себя в дородовую форму. Что, стоит отметить, ей удается блестяще. Недавно Леся Никитюк показала, как выглядит ее тело в купальнике - ведущая очень изящна и подтянута.

Леся Никитюк родила - ведущая показала фигуру в купальнике / instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, чем занимается во время войны и на чем зарабатывает украинский певец Александр Пономарев. Ему пришлось остановить работу своего бизнеса в музыкальной сфере.

Также украинская певица, политический деятель и Народная артистка Украины Оксана Билозир раскрыла детали личной жизни после развода с музыкантом, военным и продюсером Романом Недзельским.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред