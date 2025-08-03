Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

Кратко:
- Почти два месяца назад Леся Никитюк впервые стала мамой
- Сейчас мама и малыш в Одессе
В июне украинская ведущая Леся Никитюк воплотила свою мечту о материнстве - у нее появился сын. Отцом ребенка является украинский военный и жених молодой мамы Дмитрий Бабчук. Никитюк не торопится раскрывать детали о малыше - даже его имя она хранит в тайне.
Недавно Леся с сыном отправилась на первый в его жизни отдых у моря: они приехали в Одессу. Оттуда ведущая поделилась редким кадром с мальчиком.
В своем блоге в Instagram она опубликовала снимок: силуэт на фоне солнечного блика, в котором можно рассмотреть, как Никитюк нежно прижимает к себе сына. Его Леди Ле назвала маленьким Буддой.
Леся Никитюк родила - что известно
В октябре 2024 года ведущая подтвердила свой роман с украинским военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го мужчина сделал Никитюк предложение руки и сердца.
Вскорости после этого в Сети начали появляться слухи о беременности Леси, однако свое положение она скрывала. О том, что она ждет первенца, ведущая сообщила через день после рождения ребенка, еще через три - опубликовала фотографии с младенцем и раскрыла его пол.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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