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Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

Анна Подгорная
3 августа 2025, 15:31
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Никитюк с ребенком впервые вместе отправились на отдых.
Леся Никитюк с сыном
Леся Никитюк ребенок - ведущая показала сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

  • Почти два месяца назад Леся Никитюк впервые стала мамой
  • Сейчас мама и малыш в Одессе

В июне украинская ведущая Леся Никитюк воплотила свою мечту о материнстве - у нее появился сын. Отцом ребенка является украинский военный и жених молодой мамы Дмитрий Бабчук. Никитюк не торопится раскрывать детали о малыше - даже его имя она хранит в тайне.

Недавно Леся с сыном отправилась на первый в его жизни отдых у моря: они приехали в Одессу. Оттуда ведущая поделилась редким кадром с мальчиком.

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В своем блоге в Instagram она опубликовала снимок: силуэт на фоне солнечного блика, в котором можно рассмотреть, как Никитюк нежно прижимает к себе сына. Его Леди Ле назвала маленьким Буддой.

Леся Никитюк с сыном
Леся Никитюк ребенок - ведущая показала сына / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк родила - что известно

В октябре 2024 года ведущая подтвердила свой роман с украинским военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го мужчина сделал Никитюк предложение руки и сердца.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук подтвердили отношения в октябре 2024-го / instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Леся Никитюк обручилась с возлюбленным в начале января 2025 года / instagram.com/lesia_nikituk

Вскорости после этого в Сети начали появляться слухи о беременности Леси, однако свое положение она скрывала. О том, что она ждет первенца, ведущая сообщила через день после рождения ребенка, еще через три - опубликовала фотографии с младенцем и раскрыла его пол.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном у роддома / instagram.com/lesia_nikituk

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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