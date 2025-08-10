Укр
"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

Анна Подгорная
10 августа 2025, 14:09
Панин сделал громкое заявление о своем пребывание в списке лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.
Алексей Панин
Алексей Панин сейчас - актер рассказал, что СБУ сняла с него обвинения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexeypaninn

Кратко:

  • В 2014 году Алексей Панин поддержал аннексию Крыма, за что стал в Украине персоной нон-грата
  • С февраля 2022 года актер поддерживает Украину, в связи с чем в стране-агрессоре его признали террористом и экстремистом

В 2015 году СБУ открыла уголовное производство в отношении российского актера Алексея Панина: ему вменяли действия, несущие угрозу национальной безопасности Украины и запретили въезд на территорию нашей страны - в 2014 году артист публично поддержал аннексию Крыма.

Позже Панин раскаялся, ссылаясь на пагубное влияние российских пропагандистов, а начиная с февраля 2022 года публично поддерживает Украину и осуждает кровавый режим путина. В стране-оккупанте на него в связи с его позицией завели уголовное дело "за оправдание терроризма", а позже - заочно арестовали. При этом актер уже много лет живет за границей, а в 2023 году стал гражданином США.

Недавно в своем блоге в Instagram Алексей Панин сообщил, что СБУ якобы сняла с него все обвинения. "Хорошие новости у меня прямо с утра. Коротко: в 2014 году я действительно побегал по Крыму с российским флагом, покричал: "Крым – наш", за что СБУ объявила меня в розыск в 2015 году и возбудила в отношении меня дело о посягательстве на территориальную целостность Украины. В то время я был абсолютным дебилом зомбированным. ... Украина сняла с меня все обвинения, СБУ больше меня не ищет, я больше не являюсь врагом Украины, чему я несказанно рад. Потому что как-то несправедливо: и в России я террорист и экстремист в розыске, и в Украине был врагом народа. Слава богу, все это позади. Слава Украине!" - заявил актер.

Впрочем, на данный момент Панин на сайте Министерства культуры и стратегический коммуникаций все еще числится в списке "лиц, который создают угрозу нацбезопасности".

Алексей Панин
Алексей Панин сейчас - актер рассказал, что СБУ сняла с него обвинения / instagram.com/alexeypaninn

Стоит также отметить, что летом 2023 года Алексей Панин записал публичное обращение к руководителю СБУ с просьбой исключить его из списка лиц, которые представляют угрозу для Украины. Он отметил, что хотел бы иметь возможность восстановить свое честное имя, и со временем посетить нашу страну.

Алексей Панин
Два года назад Алексей Панин просил о реабилитации его имени в Украине / instagram.com/alexeypaninn

О персоне: Алексей Панин

Алексей Панин - российский актер театра, кино и сериалов ("Жмурки", "ДМБ", "Солдати"). Был объявлен в розыск, заочно осужден и признан в стране-оккупанте иностранным агентом, террористом и экстремистом за публичную критику российской власти и осуждение войны в Украине. Фигурант множества скандалов - драк, пьяных дебошей, порчи имущества и пр.

17:48

Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

17:31

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:24

Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокусВидео

