"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

Кратко:
- В 2014 году Алексей Панин поддержал аннексию Крыма, за что стал в Украине персоной нон-грата
- С февраля 2022 года актер поддерживает Украину, в связи с чем в стране-агрессоре его признали террористом и экстремистом
В 2015 году СБУ открыла уголовное производство в отношении российского актера Алексея Панина: ему вменяли действия, несущие угрозу национальной безопасности Украины и запретили въезд на территорию нашей страны - в 2014 году артист публично поддержал аннексию Крыма.
Позже Панин раскаялся, ссылаясь на пагубное влияние российских пропагандистов, а начиная с февраля 2022 года публично поддерживает Украину и осуждает кровавый режим путина. В стране-оккупанте на него в связи с его позицией завели уголовное дело "за оправдание терроризма", а позже - заочно арестовали. При этом актер уже много лет живет за границей, а в 2023 году стал гражданином США.
Недавно в своем блоге в Instagram Алексей Панин сообщил, что СБУ якобы сняла с него все обвинения. "Хорошие новости у меня прямо с утра. Коротко: в 2014 году я действительно побегал по Крыму с российским флагом, покричал: "Крым – наш", за что СБУ объявила меня в розыск в 2015 году и возбудила в отношении меня дело о посягательстве на территориальную целостность Украины. В то время я был абсолютным дебилом зомбированным. ... Украина сняла с меня все обвинения, СБУ больше меня не ищет, я больше не являюсь врагом Украины, чему я несказанно рад. Потому что как-то несправедливо: и в России я террорист и экстремист в розыске, и в Украине был врагом народа. Слава богу, все это позади. Слава Украине!" - заявил актер.
Впрочем, на данный момент Панин на сайте Министерства культуры и стратегический коммуникаций все еще числится в списке "лиц, который создают угрозу нацбезопасности".
Стоит также отметить, что летом 2023 года Алексей Панин записал публичное обращение к руководителю СБУ с просьбой исключить его из списка лиц, которые представляют угрозу для Украины. Он отметил, что хотел бы иметь возможность восстановить свое честное имя, и со временем посетить нашу страну.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская легла на асфальт в центре Крещатика. Нестандартная выходка артистки вызвала в Сети бурное обсуждение.
Также 17-летняя Варвара Кошевая, старшая дочь комика Евгения Кошевого, заинтриговала фото, на котором она хвастается кольцом на фоне пышного букета красных роз.
Читайте также:
- Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочь
- Неожиданно: любовница мужа Алсу заговорила о беременности
- Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны
О персоне: Алексей Панин
Алексей Панин - российский актер театра, кино и сериалов ("Жмурки", "ДМБ", "Солдати"). Был объявлен в розыск, заочно осужден и признан в стране-оккупанте иностранным агентом, террористом и экстремистом за публичную критику российской власти и осуждение войны в Украине. Фигурант множества скандалов - драк, пьяных дебошей, порчи имущества и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред