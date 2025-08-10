ВСУ поразили командный пункт батальона оккупантов под Олешками: десятки убитых

Высокоточным бомбовым ударом ВСУ успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек.

Кратко:

Уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения

Среди ликвидированных – командир и начальник штаба

Воздушные силы Украины поразили командный пункт российского батальона в районе Олешек в Херсонской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 10 августа.

"Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек", - говорится в сообщении. видео дня

Предварительно, было уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения.

Среди ликвидированных оккупантов, по данным разведки, есть командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле!" - добавили в Генштабе.

