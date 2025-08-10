ВСУ поразили командный пункт батальона оккупантов под Олешками: десятки убитых

Кратко:
- Уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения
- Среди ликвидированных – командир и начальник штаба
Воздушные силы Украины поразили командный пункт российского батальона в районе Олешек в Херсонской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 10 августа.
"Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек", - говорится в сообщении.
Предварительно, было уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения.
Среди ликвидированных оккупантов, по данным разведки, есть командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.
"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле!" - добавили в Генштабе.
Ситуация на фронте:
Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.
Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
