Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со скрипачем за 35 секунд

Виталий Кирсанов
11 августа 2025, 03:00
9
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Вы готовы разгадать очередную головоломку? Внимательно посмотрите на две картинки с мужчиной, играющего на скрипке. На первый взгляд они могут показаться похожими, но на них есть 3 хитро спрятанных отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 35 секунд?

Читателям нужно хорошо сосредоточиться, чтобы найти различия между двумя картинками.

видео дня

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найди отличия" очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

23:22Мир
Трамп устроит Путину проверку на Аляске без окончательной сделки для Украины – Рютте

Трамп устроит Путину проверку на Аляске без окончательной сделки для Украины – Рютте

21:51Мир
РФ влупила по автовокзалу и клинике Запорожья: появилась реакция Зеленского

РФ влупила по автовокзалу и клинике Запорожья: появилась реакция Зеленского

20:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

Последние новости

04:30

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

03:30

Прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера: ученые на пороге большой разгадки

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со скрипачем за 35 секунд

02:35

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

02:25

"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
01:30

Мама отдыхает: как изменилась фигура Леси Никитюк после родов

10 августа, воскресенье
23:42

"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

23:22

Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

23:11

Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"

Реклама
23:09

УПЛ: "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв в "Карпатами"Видео

22:14

В Германии прокомментировали встречу Трампа и Путина: на что надеется Мерц

21:59

Паника - худший союзник: почему слухи об уступках России не стоят вниманиямнение

21:51

Трамп устроит Путину проверку на Аляске без окончательной сделки для Украины – Рютте

21:27

5 мифов СССР: как пропаганда переписала историю и память

20:44

РФ влупила по автовокзалу и клинике Запорожья: появилась реакция ЗеленскогоФото

20:29

"Могла изменить ход истории": актриса рассказала об отказе Трампу в свидании

20:13

Китайский гороскоп на завтра 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

20:08

Почему люди говорят во сне: специалисты назвали основные причины

19:47

Влупит +12 и будут лить грозовые дожди: Украину накрывает мощная штормовая погода

19:21

Оккупанты ударили по автовокзалу Запорожья: под завалами могут быть люди

Реклама
19:04

"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

18:52

В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

18:23

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

18:07

В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали

17:52

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

17:36

Как ВСУ сорвали коварный план врага и ликвидировали ДРГ возле Покровска - DeepState

17:23

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

16:59

Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

16:47

Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали

16:20

"Вытянули старые тряпки из шкафа": Волошина и его новую девушку захейтили в Сети

16:12

ВСУ поразили командный пункт батальона оккупантов под Олешками: десятки убитых

16:09

Штормовой ветер и дожди с грозами: некоторые регионы Украины накроет похолодание

15:48

Под Одессой прогремели мощные взрывы: отдыхающие погибли прямо на пляжеВидео

15:22

Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:20

Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

14:56

Украина назвала свои условия для завершения войны

14:38

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:35

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

14:33

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

14:09

"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

Реклама
14:03

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

13:57

"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

13:27

Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

12:03

Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять