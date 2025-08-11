Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 22

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам надо найти на картинке нужную цифру.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку, и ответ быстро найдется.
На картинке – таблица, где множество цифр 23. Наша задача – найти цифру 22.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру 22? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом немного ниже. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке изображено множество черепашек. А нам нужно лишь за 4 секунды найти среди них лягушку.
Также можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке много кроликов, и все они ищут морковку. Надо найти морковку за 12 секунд.
Можно поразгадывать и еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество букв К. Среди них спрятана одна-единственная Х, которую и предстоит искать.
