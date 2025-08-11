Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 22

Попробуйте разгадать простую, но достаточно интересную оптическую иллюзию – чтобы найти нужное число, нужно проявить очень хорошую смекалку.

Найдите цифру 22 за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам надо найти на картинке нужную цифру.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку, и ответ быстро найдется.

На картинке – таблица, где множество цифр 23. Наша задача – найти цифру 22.

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 22? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом немного ниже. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли 22, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

