У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

Кратко:
- РФ "не хочет" возвращать оккупированные Херсонскую и Запорожскую области
- Кремль "стремится" сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым
Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин, несмотря на встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, дескать, не собирается возвращать Украине оккупированные территории в Херсонской и Запорожской областях.
Путаница между США и Россией
В статье The Washington Post говорится, что после встречи Путина и спецпредставителем Белого дома Уиткоффом произошла путаница: предложение Путина "не атаковать" Херсонскую и Запорожскую области американцы восприняли как готовность россиян отступить оттуда.
Оккупанты "не хотят" возвращать оккупированные Херсонскую и Запорожскую области
Журналисты пишут, что Россия "не готова" вернуть Украине захваченные районы Херсонской и Запорожской областей, поскольку через них идет сухопутный коридор в оккупированный Крым.
Планы по завершению войны – что об этом известно:
Как сообщал Главред, журналисты Bloomberg на днях написали, что Путин "потребовал" полного вывода Сил обороны Украины из Донецкой области. Взамен Россия, дескать, заморозит войну в Херсонской и Запорожской областях. Возможно, эти вопросы Трамп и Путин обсудят 15 августа во время встречи на Аляске.
Украина и Россия "должны обменяться территориями", предположил Дональд Трамп. Кроме того, по его словам, Зеленскому, мол, нужно будет что-то подписать, чтобы война завершилась.
Украина не собирается отдавать России свои земли, сказал президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал коллективный Запад к дальнейшей совместной работе, чтобы достичь реальных результатов и длительного мира.
Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
