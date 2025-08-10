Укр
Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

Руслан Иваненко
10 августа 2025, 12:03
576
Зеленский оценивает заявление европейских лидеров как важную поддержку и подчеркивает необходимость честного завершения войны в ближайшем времени.
Трамп, Путин, Лидеры
Европейские страны заявляют о готовности продолжать военную и финансовую поддержку Украины в сложное время

Кратко:

  • Европейские лидеры сделали совместное заявление перед встречей Трампа и Путина по Украине
  • Подчеркнули поддержку дипломатии и давление на РФ
  • Выразили готовность сохранять военную и финансовую помощь

Перед встречей президента США Дональда Трампа с кремлевским лидером Владимиром Путиным, лидеры ведущих европейских стран обнародовали совместное заявление. В них вошли президенты Франции, Финляндии, премьер-министры Польши, Великобритании, Италии, а также канцлер Германии и председатель Еврокомиссии.

Приветствие усилий США по миру в Украине

В заявлении лидеры Европы выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение войны в Украине и установление "справедливого и прочного мира". Они подчеркнули важность сочетания активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Российскую Федерацию.

видео дня

"Мы готовы поддерживать эту работу как дипломатически, так и через сохранение нашей существенной военной и финансовой помощи Украине, в частности через работу коалиции желающих, а также через сохранение и введение ограничительных мер против Российской Федерации", - говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Гарантии безопасности и принципы переговоров

Европейские лидеры подчеркнули, что дипломатическое урегулирование должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и всего европейского континента. В частности речь идет о надежных гарантиях безопасности для Украины. Также они отметили право Украины самостоятельно определять свою судьбу.

"Мы остаемся преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - отмечается в совместном заявлении.

В документе также говорится, что переговоры могут происходить только при условии прекращения огня или существенного уменьшения боевых действий.

Реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram отреагировал на заявление европейских лидеров, выразив благодарность и поддержку.

"Украина ценит и полностью поддерживает эти слова", - отметил он, подчеркнув, что завершение войны должно быть "честным".

Встреча Трампа и Путина на Аляске - что известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп объявил о своей встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - сказал Трамп.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Трамп.

"Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы закончить войну в Украине", - добавил американский президент.

Кроме того,

Украина не допустит повторной оккупации своих территорий, нужен справедливый мир, сказал Владимир Зеленский.

"Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них, он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Хочет уже второй раз получить территориальную добычу", - подчеркнул глава государства.

