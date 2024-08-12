РФ хитро обманули: Мусиенко удивил тактикой, которая обеспечила продвижение на Курщине

Эффективная дезинформация превзошла разведку РФ, поэтому враг оказался неподготовленным и войска продвинулись в Курской области, пояснил Александр Мусиенко.

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Почему российская разведка не смогла предсказать наступление на Курщину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Агенство

Одна из причин быстрого продвижения в Курской области РФ связана с эффективной дезинформацией, которая превзошла информацию российской разведки. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Несколько недель назад было интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова для издания НВ, в котором он отметил, что для нас есть угроза с севера. Думаю, что это было сказано в том числе для того, чтобы можно было готовиться к нашей операции, поскольку таким образом не должно было возникнуть вопросов, почему Украина перебрасывает войска на Сумщину. При таких условиях понятно: перебрасывает, чтобы защищаться", - отметил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что сообщения о наличии вражеских группировок в Судже, способных атаковать Сумскую область, также были частью плана дезинформации. Это позволило создать эффект внезапности, что является критически важным для успешного выполнения операций на таком уровне.

"В конце концов, враг оказался неподготовленным, а мы получили возможность продвинуться вглубь его территории", - добавил он.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Напомним, операция Сил обороны Украины в Курской области, начавшаяся 6 августа, продолжается шестой день. По данным The Economist, к 10 августа украинские войска продвинулись на 40 км вглубь территории РФ, что вызвало панику в Кремле и объявление чрезвычайного положения. Российские войска оставляли технику и боеприпасы, а около 76 тысяч местных жителей эвакуировались.

Также наступление в Курской области позволило Силам обороны перехватить инициативу на фронте и снизить интенсивность российских наступлений на восточных направлениях. Эксперты Института изучения войны отмечают, что атака в Курской области заставила Кремль перебросить силы на это направление.

Как сообщал Главред, глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер заявил, что наступление ВСУ в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось. Это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.

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