Лукашенко заговорил о развале СНГ на фоне боев в Курске: что задумал диктатор

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на фоне операции в Курской области России заговорил о возможном распаде СНГ и предположил, что "Россия может рухнуть". О целях подобных заявлений Лукашенко рассказал во время чата на Главреде военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Он отметил, что Лукашенко имеет хорошо развитый инстинкт самосохранения. Мусиенко сравнил это с примером Румынии во время Второй мировой войны: сначала страна воевала на стороне Гитлера, но когда стало понятно, что Германия проигрывает, румыны решили поддержать Советский Союз.
Благодаря этому Румыния завершила войну не с потерями, а с территориальными достижениями. Это пример уникальной стратегии, отмечает аналитик
"Лукашенко пытается сыграть в такую же игру. Он готовит для себя запасной вариант на случай, если Россия будет приближаться к краху и проигрышу", - делает вывод он.
Мусиенко добавляет, что Лукашенко обдумывает способы обеспечить себе безопасность и неприкосновенность, сохранить свою политическую жизнь, или получить гарантии, что он сможет оставить должность, передать власть и избежать судебного преследования.
"Лукашенко всегда оценивает шансы, последствия, поэтому не исключаю, что в определенный момент он может предать Путина. Исключительно из-за инстинкта самосохранения. Поэтому иногда он делает такие заявления. И поэтому его сейчас многие обвиняют с российской стороны: по их версии, из-за того, что Беларусь забрала войска от границы с Украиной, украинские силы смогли наступать из Сумской области", - резюмировал он.
Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Обострение на границе с Беларусью - что известно о последних заявлениях Лукашенко
Напомним, как ранее сообщал Главред, по приказу самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко Беларусь перебрасывает ракетные системы "Искандер" и "Полонез" на Гомельское и Мозырское направления, что у границы с Украиной, об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе остается неизменной. Украинская разведка не фиксирует перемещения техники в сторону границы, сообщил представитель пограничной службы Андрей Демченко. В ГПСУ считают действия Лукашенко подыгрыванием Путину, напоминая, что Беларусь остается под влиянием России.
10 августа Лукашенко заявил, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, и белорусская ПВО якобы сбила несколько целей с украинской стороны.
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