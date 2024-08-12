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Лукашенко заговорил о развале СНГ на фоне боев в Курске: что задумал диктатор

Юрий Берендий
12 августа 2024, 03:34
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко готовит для себя запасной вариант в случае, если Россия будет приближаться к краху в войне, считает эксперт.
Лукашенко заговорил о развале СНГ на фоне боев в Курске: что задумал диктатор
Лукашенко заговорил о развале СНГ и крахе России / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на фоне операции в Курской области России заговорил о возможном распаде СНГ и предположил, что "Россия может рухнуть". О целях подобных заявлений Лукашенко рассказал во время чата на Главреде военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что Лукашенко имеет хорошо развитый инстинкт самосохранения. Мусиенко сравнил это с примером Румынии во время Второй мировой войны: сначала страна воевала на стороне Гитлера, но когда стало понятно, что Германия проигрывает, румыны решили поддержать Советский Союз.

Благодаря этому Румыния завершила войну не с потерями, а с территориальными достижениями. Это пример уникальной стратегии, отмечает аналитик

"Лукашенко пытается сыграть в такую же игру. Он готовит для себя запасной вариант на случай, если Россия будет приближаться к краху и проигрышу", - делает вывод он.

Мусиенко добавляет, что Лукашенко обдумывает способы обеспечить себе безопасность и неприкосновенность, сохранить свою политическую жизнь, или получить гарантии, что он сможет оставить должность, передать власть и избежать судебного преследования.

"Лукашенко всегда оценивает шансы, последствия, поэтому не исключаю, что в определенный момент он может предать Путина. Исключительно из-за инстинкта самосохранения. Поэтому иногда он делает такие заявления. И поэтому его сейчас многие обвиняют с российской стороны: по их версии, из-за того, что Беларусь забрала войска от границы с Украиной, украинские силы смогли наступать из Сумской области", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Обострение на границе с Беларусью - что известно о последних заявлениях Лукашенко

Напомним, как ранее сообщал Главред, по приказу самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко Беларусь перебрасывает ракетные системы "Искандер" и "Полонез" на Гомельское и Мозырское направления, что у границы с Украиной, об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе остается неизменной. Украинская разведка не фиксирует перемещения техники в сторону границы, сообщил представитель пограничной службы Андрей Демченко. В ГПСУ считают действия Лукашенко подыгрыванием Путину, напоминая, что Беларусь остается под влиянием России.

10 августа Лукашенко заявил, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, и белорусская ПВО якобы сбила несколько целей с украинской стороны.

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