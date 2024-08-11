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Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко

Юрий Берендий
11 августа 2024, 17:23
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Украина должна действовать в направлении поддержки украинского этнического населения на территориях за пределами Украины, считает политический эксперт.
Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко
Стала известна возможная цель указа Зеленского / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Bild

22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторических территориях Украины, в частности в нем говорилось о Кубани и Слобожанщине. Такой указ президента мог быть первой ласточкой, которая намекала на будущую операцию в Курске. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, многие страны используют подобные методы взаимодействия с сообществами, живущими на разных территориях.

"Другой вопрос, что Россия тоже понимала все эти риски, и в течение многих лет в советское время были проведены мероприятия смешивания этнических групп, расселения, чтобы не было концентрации одной этнической группы в определенной местности", - делает вывод эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что Москва активно работала над изменением этнического состава населения на определенных территориях. Так же она действует и на оккупированных территориях, в частности в Крыму, где россиянам предоставляли недвижимость и квартиры.

"Тот указ Зеленского правильный, в этом направлении тоже должна вестись работа", - резюмировал Мусиенко.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Указ Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Он подчеркнул важность не только укрепления единства Украины и украинского народа, но и защиты прав и свобод, а также сохранения исторической правды об украинцах.

Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, почему этот указ появился именно сейчас. Он отметил, что многие украинские земли были переданы Российской Федерации неправомерно, и отметил необходимость напомнить об этом мировому сообществу. Огрызко подчеркнул, что Россия не только сейчас пытается захватить украинские территории, а делала это и раньше, что является незаконными действиями.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Дмитрий Медведев, который неоднократно делал противоречивые заявления, отреагировал на указ Зеленского, назвав его "территориальными претензиями" к России.

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